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油價漲 拉斯維加斯男洛迪市偷500加侖柴油被捕

編譯林思牧／綜合報導
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這家加油站遭盜賊打劫破壞。(谷歌地圖)
這家加油站遭盜賊打劫破壞。(谷歌地圖)

加州燃油危機愈演愈烈，昂貴的價格讓歹徒起了覬覦之心，一名竊賊偷了500加侖柴油又造成加油機重大損壞，當場被警方逮捕。

紐約郵報報導，一名拉斯維加斯男子涉嫌到加州洛迪市（Lodi）一間加油站竊盜500加侖柴油，並造成1萬元損失，警方已將其逮捕控罪。根據ABC 10報導，這名男子叫奇爾諾（Antonio Chirno）被控用鐵撬桿撬開加油機後，將柴油注入藏在卡車內的油箱中。

「他打開加油機的裝板後，就進入了內部，可以接觸到所有的電線，」這家加油站叫克魯特石油和丙烷公司（Kludt Oil and Propane），業主克魯特（Michael Kludt）告訴媒體，竊賊大概只花了五分鐘就把電線另外連接，讓加油機泵出柴油。

竊賊的計畫被一位精明顧客發現。「他說︰『我在這裡待了一段時間了，可這傢伙來得比我早得多，』所以他覺得不對勁。」克魯特告訴警方。警方扣押了卡車並追回了被盜燃油，但加油站損失慘重。「我們估計損失大概在1萬元左右，」克魯特說。奇爾諾被控重大竊盜罪（grand theft）。

過去三周加州汽油價格飆升，根據美國汽車協會AAA的數據顯示，高級汽油（premium）平均價格為每加侖6.17元，柴油價格更是飆升至每加侖七元。而就在一個月前，柴油價格還只是每加侖5.01元。

加州駕駛者需要支付「加州溢價」，其中包括高於平均水平的州消費稅，以及用於該州特有氣候項目的高額費用。此外，加州還要求使用一種特殊的、成本更高的燃油混合物，這種混合物旨在防止霧霾，只有加州的煉油廠和一些特定的亞洲國家才能生產。

加州居民正承受著高昂油價帶來的痛苦。戈特利布（Jill Gottlieb）在洛杉磯市中心的一家雪佛龍加油站加滿了油，油泵上的最終結算金額顯示為107元。「這太瘋狂了，」這位洛杉磯縣衛生局的社工，對她為自己的2017款賓士加滿油竟然要花這麼多錢感到震驚，「我以前從來沒有花這麼多錢加油。」

克魯特告訴ABC 10電視台，這家加油站去年也曾被盜，竊賊偷走了超過6500加侖的柴油。他現在正在投資加強加油站的安全措施。

加州 加油站

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