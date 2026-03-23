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常規賽僅剩11場 金州勇士隊球星柯瑞最快本周復出

記者王子涵╱舊金山報導
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據ESPN報導，柯瑞已參加隊內對抗訓練，最快有望在本周的兩場主場賽事中回歸。（記者王子涵╱攝影）
據ESPN報導，柯瑞已參加隊內對抗訓練，最快有望在本周的兩場主場賽事中回歸。（記者王子涵╱攝影）

金州勇士隊（Golden State Warriors）球星柯瑞（Stephen Curry）已進入復出前的最後階段。據ESPN報導，柯瑞已參加隊內對抗訓練，最快有望在本周的兩場主場賽事中回歸。

柯瑞自1月30日因右膝髕骨股骨疼痛症候群缺陣，至今已缺席20場比賽。他缺席了周六在亞特蘭大進行的比賽，並將繼續缺席今日對達拉斯的客場賽事，使缺席場次延長至22場。這段期間勇士戰績為6勝14敗，且近8場比賽輸掉7場，排名已下滑至西區第10位，在附加賽邊緣徘徊。

據球隊安排，柯瑞周日下午在亞特蘭大與教練團及替補球員進行了五對五對抗訓練。總教練科爾（Steve Kerr）指出，這場對抗將是評估其復出時機的重要檢查點。「我們會在那之後更清楚他的情況，」柯爾表示。

勇士接下來將回到舊金山主場，在23日迎戰布魯克林籃網，並在本周五對陣華盛頓巫師。若對抗訓練進展順利，柯瑞最早可能在這兩場比賽之一復出。球隊目前處於西區附加賽邊緣位置，在常規賽僅剩11場的情況下，急需主力回歸穩住戰績。

除柯瑞外，勇士老將中鋒霍福德（Al Horford）的小腿傷勢，和後衛穆迪（Moses Moody）的手腕傷勢也將痊愈，為陣容提供更多輪替選擇。球隊希望在常規賽尾聲逐步恢復完整戰力，為附加賽做好準備。

在周六晚間客場對陣老鷹隊的比賽中，前勇士球員庫明加（Jonathan Kuminga）迎來生涯首次對戰老東家勇士，但這場「復仇之戰」他整體表現相當低迷。儘管亞特蘭大老鷹以126比110擊敗勇士，但庫明加全場9投1中僅得2分，另有4籃板、2助攻與2次失誤，開局更連續投失前8次出手，包括一次三分「三不沾」。

這場比賽同時象徵雙方關係的「句點」。庫明加自被交易離隊後，外界對他在勇士時期的發展始終存在分歧聲音，一方認為他未獲足夠發揮空間，另一方則質疑其成熟度與穩定性。總教練柯爾曾坦言，勇士當年無法提供他所需要的成長環境與上場時間，「他需要更多自由與長時間上場去犯錯與學習，而我們當時正處於爭冠階段，無法給予那樣的條件。」

庫明加賽後與多名前隊友擁抱寒暄，並與柯瑞進行較長時間交談。他表示，自己仍與前隊友保持良好關係。

柯瑞自1月30日因右膝髕骨股骨疼痛症候群缺陣，至今已缺席20場比賽。（記者王子涵...
柯瑞自1月30日因右膝髕骨股骨疼痛症候群缺陣，至今已缺席20場比賽。（記者王子涵╱攝影）

亞特蘭大 柯瑞

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