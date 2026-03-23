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舊金山警局去年最終錄用225名警員 6年來首次出現成長

舊金山訊
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舊金山警局在2025年共收到5023份申請，並最終錄用225名警員，全年淨增36人，為六年來首次出現人數正成長。（記者王子涵╱攝影）
舊金山警局在2025年共收到5023份申請，並最終錄用225名警員，全年淨增36人，為六年來首次出現人數正成長。（記者王子涵╱攝影）

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在經歷多年的警力缺、招募難的窘境後，舊金山警局（SFPD）在2025年新錄用的警員人數明顯增加。據市府數據，2025年申請與錄用人數均創下多年新高。

數據顯示，警局在2025年共收到5023份申請，並最終錄用225名警員，全年淨增36人，為六年來首次出現人數正成長。相比之下，2021年僅有1404人申請、41人被錄用，為近年低點。

2025年的新招聘人員中，有32人來自其他執法機構，顯示警局積極招募具經驗的「轉任警員」，以縮短訓練時間、加快補充人力速度。相較之下，2021年未錄用任何來自其他機構的警員。報導指出，這股回升趨勢延續至2026年初。僅1月就有803人申請，為五年來單月最高；而2025年1月則為434人。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）表示，市府擴編警力的計畫「在2025年已見成果，並將這股動能延續至2026年」。

市府與警察工會近期達成初步勞資協議，擬在四年內為警員加薪14%，並為服務滿五年的警員提供3%留任獎金，被視為吸引新血與留住現職人員的重要誘因。不過，在警力擴充與加薪同時，舊金山也面臨預算赤字、裁減其他市府部門500個職位的壓力。城市政策研究機構SPUR指出，警消部門合約支出占比高，可能影響其他公共服務預算。

目前警局仍比市府建議人力編制少約500人，如今警局依賴約1883名警員加班填補警務空缺。2023年警局加班支出達1億840萬元，較五年前的5290萬元大幅增加。市府則表示，相較於長期依賴加班，補充正式警力成本更低。

專家指出，舊金山的警力回升趨勢與全國情況相似。刑事司法學者與政策專家強森（Thaddeus Johnson）表示，儘管多數城市警力尚未恢復至2020年前水平，但部分城市已開始回穩，「警務工作正在逐步復甦」，但全面恢復仍需數年時間。他認為，現代執法更依賴科技與精準策略，而非過去以高強度執法為主的模式，更加吸引年輕申請者。

舊金山警局近年來踐行的積極招募策略也表明奏效，包括簡化招募流程、增加背景審查人力，以及推出「一站式」體能測試，將原本需數月的流程大幅縮短，以避免申請人流失至其他機構。

警局也藉助私人捐款，在宣傳方面透過多元手段吸引人才，包括在YouTube投放廣告、派出數位廣告車前往灣區其他城市，鎖定現職警員招募。

而薪資與福利亦是關鍵誘因，舊金山警局的基層警員年薪約為11.9萬至19.8萬元，轉任警員為12.3萬至19.8萬元，另有5000元獎金，待遇在區域內具競爭力。

舊金山警局在2025年共收到5023份申請，並最終錄用225名警員，全年淨增36...
舊金山警局在2025年共收到5023份申請，並最終錄用225名警員，全年淨增36人，為六年來首次出現人數正成長。（記者王子涵╱攝影）

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