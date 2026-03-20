電影「柔似蜜」放映座談28日登場 揭華裔母親沉默傷口

美國亞裔記者協會（AAJA）舊金山灣區分會與美國華裔精神健康聯盟（MHACC ）共同舉辦的電影《柔似蜜》（Rosemead）放映與座談，3月28日在舊金山登場！（美國華裔精神健康聯盟提供）

許多華裔移民家庭裡，母親的角色很少被允許脆弱。她們不但要工作、要照顧孩子、要適應一個語言不熟的社會，「撐下去」往往是被他人甚至自己，唯一允許的選擇。

由美國亞裔記者協會（ AAJA）舊金山 灣區分會與美國華裔精神健康聯盟（ MHACC ）共同舉辦的電影「柔似蜜」（Rosemead）放映與座談於28日下午在舊金山登場。這不只是一場文化活動，更是讓觀眾在「撐不下去」的那一刻，看見一個機會。

當母親的愛 成為無法言說的負重前行

「柔似蜜」取自2017年的新聞報導真實事件，電影講述一位母親（劉玉玲飾演），在現實壓力與內心崩解之間掙扎的心理狀態，沒有誇張的戲劇張力，卻讓人難以抽離。

美國華裔精神健康聯盟創始人兼執行長彭一玲表示：「作為一名長期與精神健康患者及家庭並肩工作的實踐者，在電影裡因為場景太過真實、熟悉，我為此落淚了兩次。」

不似多數華裔移民故事著墨於成功與奮鬥，「柔似蜜」選擇停下來，用很誠實的視角，凝視另一面：語言的隔閡、經濟的不安、以及無法被說出口的情緒交織，母親往往成為「最不能倒下的人」，如同滴水穿石般，直至關係出現無法挽回的裂縫。

安靜的崩潰：華裔移民的情緒困境

電影的映後座談將邀請「洛杉磯時報」的專欄作家Frank Shyoug，是2017年報導新聞事件「一個垂死母親的計畫」的記者、「柔似蜜」中飾演兒子的演員Lawrence Shou，以及彭一玲，分別從媒體觀察、角色詮釋與心理健康的角度，解析華裔身份背後的社會壓力與期待，和觀眾共同交流華裔社群該如何面對壓力。

嚴歌苓筆下的女性與流離

此次座談更有知名作家、好萊塢 編劇嚴歌苓擔任特別嘉賓，也讓這場對話延伸至更廣的文化脈絡。她不僅是小說家與電影編劇，更曾公開自己與躁鬱症共處的經歷，希望以電影事件與自身經驗的分享推動反思，以期社會對精神健康的議題更加開放包容、減少污名化，防範類似的悲劇再次發生，相信這場座談，能夠帶給觀眾相當多元的討論空間。