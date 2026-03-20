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舊金山1700警4年內加薪14% 市府預算赤字壓力大

舊金山訊
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未來四年內，約1700名舊金山警員將加薪14%。（記者王子涵╱攝影）
未來四年內，約1700名舊金山警員將加薪14%。（記者王子涵╱攝影）

舊金山標準（The San Francisco Standard）報導，舊金山警員協會（POA）與市府達成臨時勞資合約，擬在未來四年內為約1700名警員加薪14%，此舉在市府面臨高達8億7700萬元預算赤字之際，引發外界對財政壓力的關注。該合約目前已獲工會董事會通過，仍須交由全體會員投票表決。

根據知情人士透露，除整體加薪外，服務滿五年以上的警員還將獲得額外3%的留任獎金。這項協議被視為市長羅偉（Daniel Lurie）在公共安全與財政紀律之間的權衡。一方面，他將治安列為施政重點，致力補足警力；另一方面，市府正考慮裁減約500個市政職位，以因應龐大財政缺口。

華裔警員協會主席Louis Wong在聲明中表示，該協議顯示舊金山重視警員並致力維持強而有效的警察體系。他並肯定市長與市府在談判過程中的合作，稱這項臨時合約對警員、公共安全以及城市未來都是一項進展。

然而，政策研究機構SPUR指出，警局與消防部門支出已占市府可支配預算的一半。若僅按生活成本調整薪資，對赤字影響有限，但若加薪幅度高於預期，將進一步加劇財政壓力。外界亦關注，隨著市府明年將與數萬名其他市政員工展開勞資談判，警局合約可能成為其他工會要求加薪的參考基準，增加談判難度。

此外，舊金山警局（SFPD）此前曾被揭露存在加班濫用問題，並一度下令削減22%加班支出，但隨後又向市府申請3400萬元撥款填補人力缺口。新合約整體架構與2023年版本相近，當時為期三年的合約加薪幅度為10.75%。

在福利方面，新合約延續多項既有待遇，包括病假可折現、托兒補助及多項津貼制度。例如「同工同酬」機制允許較低職級警員暫代高一級職務並領取相應薪資；符合退休資格者若選擇續留，可依年資獲得2%至4%不等的留任加給。夜班工作的資深警員、警佐及警監亦可獲得額外薪資補貼。

此外，警員還享有候命津貼、出庭加班可領高於基本薪資50%的補助、每年1100元制服津貼，以及優渥的醫療保險方案。若因勤務需要延長工時，還可申請每小時50元的緊急托兒補助，並享有四小時有薪育兒假。

羅偉表示，該協議在維護城市長期財政健康的同時，也有助於推動其「重建警力」計畫，並指出舊金山犯罪率已明顯下降。儘管如此，在財政壓力與公共安全需求之間如何取得平衡，仍將是市府未來面臨的重大挑戰。

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