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舊金山西區地鐵計畫 重提Geary線 預估造價200億至300億

舊金山訊
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舊金山縣交通局重啟研究沿Geary大道興建地下鐵路的可行性評估，並提出可能的路線規畫。（取自SFCTA）
舊金山縣交通局重啟研究沿Geary大道興建地下鐵路的可行性評估，並提出可能的路線規畫。（取自SFCTA）

舊金山西區交通長期壅塞的背景下，一項塵封多年的地鐵構想再度浮上檯面。舊金山縣交通局（SFCTA）日前舉行說明會，重啟研究沿Geary大道興建地下鐵路的可行性，預估造價高達200億至300億元，引發各界關注。

事實上，Geary地鐵構想可追溯至1960年代灣區捷運系統（BART）規畫初期，當時曾提出路線由市中心聯合廣場延伸至列治文市，但最終未能實現。隨著城市人口與就業持續成長，交通單位認為，西區與市中心之間仍缺乏高效率運輸連結，使該計畫再度被納入長期交通藍圖。

SFCTA首席規畫師海德爾（Andrew Heidel）表示，多項研究均指出，舊金山西區亟需更快速且高運量的公共交通系統。他指出，未來Geary地鐵可望成為區域鐵路網一環，甚至結合第二條跨灣隧道，強化屋崙與半島地區之間的通勤連結。

目前規畫提出兩種主要路線方案，一為透過新建跨灣隧道連接屋崙，經Mission Bay及Third Street轉入Geary走廊；另一方案則由Salesforce轉運中心出發，穿越市中心與市政中心後進入Geary大道。路線進入西區後，未來可延伸至日落區或列治文市，並可能南下連接德利市或柯爾瑪捷運站。

根據初步估算，該地鐵線每日運量可達31萬人次，並可將通勤時間縮短約20分鐘，對改善Geary走廊長期依賴公車的交通瓶頸具有顯著效益。

然而，目前BART正面臨約4億元赤字，舊金山市交通局亦有約3億700萬元預算缺口，多個交通機構甚至警告，若無新稅收支持，恐需削減現有服務。

在此背景下，是否應推動數百億美元的地鐵建設，引發部分官員與民眾質疑。不過，支持者認為，重大交通建設需長期規畫，若待系統不堪負荷才著手，恐已錯失發展時機。

目前Geary地鐵仍處於規劃與評估階段。相關單位表示，未來將持續蒐集公眾意見，並評估資金來源與實際需求，再決定是否推動下一步。

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