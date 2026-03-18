穿綠衣、戴綠帽 都布林市歡慶聖派翠克節

都布林市政中心前節慶感滿滿。（記者王湘涵／攝影）

第42屆都布林聖派翠克節(Dublin St. Patrick′s Day Celebration）上周末熱鬧登場。身為灣區最大的聖派翠克節慶祝活動之一，現場不僅有遊行、舞台表演、愛爾蘭舞蹈、大型兒童遊樂區，更有200個以上的攤位市集跟美食饗宴，歡迎所有的家庭一起來共襄盛舉這股綠色風潮。

第42屆聖派翠克節在都布林市熱鬧舉辦。（記者王湘涵／攝影）

店家也推出相關慶祝活動共襄盛舉。（記者王湘涵／攝影）

每年的3月17日是聖派翠克節，原本是為了慶祝愛爾蘭文化的節日，演變至今已成為全球慶祝的活動之一。節日的名稱由來是為了紀念聖派翠克到愛爾蘭宣教，並且用三葉酢漿草說明三位一體的教義，因此通常在這一天，人們會穿上綠色的服裝或佩戴幸運三葉草裝飾，用傳統音樂和美食一起來慶祝這個纪念日。

東灣的都布林市（Dublin City）由於和愛爾蘭的首都同名，除了城市的主視覺是三葉草之外，聖派翠克節的慶祝活動更是東灣地區最大、最有代表性之一。活動的內容非常多元：有由都布林扶輪社舉辦，從Dublin Boulevard和Amador Plaza Road的交叉口出發，一路到Dublin Senior Center的繞街遊行，展現節慶的熱鬧與活力；由阿拉米達縣消防員現做的熱騰騰綠色鬆餅，收益將作為支持Local 55的慈善項目；更有「Shamrock 5K趣味跑與健走」的活動，適合所有年齡與能力的人一起加入。三大舞台上持續演出愛爾蘭音樂和舞蹈，由歌手樂隊和孩子們輪番表演，現場還有各種攤位讓民眾體驗，是一場對家庭和親子相當友善的活動饗宴。

至於為什麼要穿綠色呢？除了跟三葉草和國家象徵之外，另外還有一個很可愛的傳說。相傳穿綠衣服的愛爾蘭小精靈（Leprechaun）喜歡惡作劇，聖派翠克節的狂歡者認爲穿綠色衣服能讓小精靈看不見自己，因為小精靈會捏那些沒有穿綠色的人，所以藉此來避開調皮的小鬼們。這一天人們會穿上綠色衣服、戴上綠色帽子，甚至把啤酒和食物染成綠色來慶祝，如果你沒穿綠色衣服，可能會被別人輕輕捏一下喔！