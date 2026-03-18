我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無人機黑馬Swarmer上市首日狂飆520% 市場為何瘋搶？

內唐亞胡生死成謎？驚現6指疑AI造假 澄清影片愈描愈黑

穿綠衣、戴綠帽 都布林市歡慶聖派翠克節

記者王湘涵／都布林報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
都布林市政中心前節慶感滿滿。（記者王湘涵／攝影）
都布林市政中心前節慶感滿滿。（記者王湘涵／攝影）

第42屆都布林聖派翠克節(Dublin St. Patrick′s Day Celebration）上周末熱鬧登場。身為灣區最大的聖派翠克節慶祝活動之一，現場不僅有遊行、舞台表演、愛爾蘭舞蹈、大型兒童遊樂區，更有200個以上的攤位市集跟美食饗宴，歡迎所有的家庭一起來共襄盛舉這股綠色風潮。

第42屆聖派翠克節在都布林市熱鬧舉辦。（記者王湘涵／攝影）
第42屆聖派翠克節在都布林市熱鬧舉辦。（記者王湘涵／攝影）

店家也推出相關慶祝活動共襄盛舉。（記者王湘涵／攝影）
店家也推出相關慶祝活動共襄盛舉。（記者王湘涵／攝影）

每年的3月17日是聖派翠克節，原本是為了慶祝愛爾蘭文化的節日，演變至今已成為全球慶祝的活動之一。節日的名稱由來是為了紀念聖派翠克到愛爾蘭宣教，並且用三葉酢漿草說明三位一體的教義，因此通常在這一天，人們會穿上綠色的服裝或佩戴幸運三葉草裝飾，用傳統音樂和美食一起來慶祝這個纪念日。

東灣的都布林市（Dublin City）由於和愛爾蘭的首都同名，除了城市的主視覺是三葉草之外，聖派翠克節的慶祝活動更是東灣地區最大、最有代表性之一。活動的內容非常多元：有由都布林扶輪社舉辦，從Dublin Boulevard和Amador Plaza Road的交叉口出發，一路到Dublin Senior Center的繞街遊行，展現節慶的熱鬧與活力；由阿拉米達縣消防員現做的熱騰騰綠色鬆餅，收益將作為支持Local 55的慈善項目；更有「Shamrock 5K趣味跑與健走」的活動，適合所有年齡與能力的人一起加入。三大舞台上持續演出愛爾蘭音樂和舞蹈，由歌手樂隊和孩子們輪番表演，現場還有各種攤位讓民眾體驗，是一場對家庭和親子相當友善的活動饗宴。

至於為什麼要穿綠色呢？除了跟三葉草和國家象徵之外，另外還有一個很可愛的傳說。相傳穿綠衣服的愛爾蘭小精靈（Leprechaun）喜歡惡作劇，聖派翠克節的狂歡者認爲穿綠色衣服能讓小精靈看不見自己，因為小精靈會捏那些沒有穿綠色的人，所以藉此來避開調皮的小鬼們。這一天人們會穿上綠色衣服、戴上綠色帽子，甚至把啤酒和食物染成綠色來慶祝，如果你沒穿綠色衣服，可能會被別人輕輕捏一下喔！

現場有愛爾蘭曲風的樂隊演奏。（記者王湘涵／攝影）
現場有愛爾蘭曲風的樂隊演奏。（記者王湘涵／攝影）

世報陪您半世紀

上一則

山姆結帳效率高 好市多擬推自動付款

下一則

涉違規 舊金山警局1000萬元科技合約恐重招標

延伸閱讀

紐約聖派翠克節遊行大風中開拔 曼達尼與蒂池並肩同行

紐約聖派翠克節遊行大風中開拔 曼達尼與蒂池並肩同行
聖蓋博燈會／25座台灣花燈周末登場 限量提燈免費送

聖蓋博燈會／25座台灣花燈周末登場 限量提燈免費送
聖蓋博燈會本周末登場 機票、禮券等你抽

聖蓋博燈會本周末登場 機票、禮券等你抽
聖蓋博市燈會周末登場「金齡排舞媽媽咪呀」跳出高齡活力

聖蓋博市燈會周末登場「金齡排舞媽媽咪呀」跳出高齡活力
聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒

聖派翠克節遊行3月17日曼哈頓登場 MTA加開列車嚴禁帶酒

熱門新聞

亞裔女孩搬離加州，德州生活幾年後又想回到加州。(示意圖取自Unsplash.com)

亞裔科技女孩「逃離加州」 德州躺平兩年後拚命想回來

2026-03-16 13:34
劉美賢在米蘭冬奧會上奪得兩枚金牌，成為24年來首次在冬奧女子單人滑項目上奪金的美國選手。（記者王子涵/攝影）

冬奧金牌劉美賢為何受全美追捧？ 史大教授分析原因

2026-03-13 02:20
王祖賢人生三部曲：從銀幕女神到弘揚中醫文化，將在矽谷開設艾灸文化館。右為楊磊。（記者李怡╱攝影）

王祖賢人生三部曲：將在矽谷開設艾灸文化館

2026-03-15 21:17
全球頂尖高等學府史丹福大學，竟有38%大學部學生登記為殘障人。(谷歌地圖)

比率太嚇人 史丹福近四成大學生登記為殘疾者

2026-03-14 21:07
據舊金山地方檢警調查，舊金山華埠隨機刺人事件嫌犯，為有犯罪前科的37歲華裔男子。（華埠商家監視錄影截圖）

舊金山華埠隨機刺人 37歲華男落網

2026-03-11 13:32
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37

超人氣

更多 >
長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了

長沙皮衣女當街為搭訕男口交 數百人圍觀起鬨 警察來了
42歲華裔女物理學者 推動核融合大將

42歲華裔女物理學者 推動核融合大將
夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀

夏威夷8旬夫妻砸畢生積蓄蓋夢幻屋 落成不到6年竟全毀
國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持
法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人

法拉盛鬧區大火釀4死7傷 死者皆為華人