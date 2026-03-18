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加州農場工人聯合會 拒參加查維斯日活動

編譯廖宜怡／綜合報導
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加州西語裔民權運動傳奇人物查維斯被爆曾傷害年輕女性。（美聯社）
加州西語裔民權運動傳奇人物查維斯被爆曾傷害年輕女性。（美聯社）

針對加州西語裔民權運動傳奇人物查維斯（César Chávez）的指控17日浮出水面，導致原定於3月31日將舉行的查維斯紀念活動被取消，也讓查維斯的貢獻和成就重新受到檢視。

聖荷西信使報報導，加州農場工人聯合會（United Farm Workers）17日發出聲明表示，該工會將不會參加3月31日當天舉行的任何查維斯紀念活動。工會指出，針對查維斯的指控涉及「虐待年輕女性或未成年女性」以及「家庭問題」。

工會未透露具體細節，但表示尚未收到任何第一手報告。多家媒體表示，針對查維斯的指控進行的大規模調查報告，預計會在未來幾周內公布。

工會在聲明中說：「這些有關非常年輕的女性或女孩可能遭到侵害的指控令人震驚。這些指控非常嚴重，我們認為有必要採取緊急措施做進一步了解，並提供支持給可能的受害者，如果她們願意，也可以分享她們的故事。」

查維斯日（César Chávez Day）於2000年正式成為加州紀念日，並於2014年成為聯邦紀念日。

位於加州基恩（Keene）致力紀念查維斯成就的非營利組織查維斯基金會（Cesar Chavez Foundation）17日也發出聲明表示，他們注意到一些令人不安的指控，稱查維斯在擔任美國農場工人聯合會（United Farm Workers）主席期間，「曾與女性和未成年女性發生不當性行為」。

基金會說：「我們對聽到的內容深感震驚和難過。本基金會正與『農場工人運動』（Farmworker Movement）領導人合作了解情況，以便能對這些指控作出回應、支持那些可能因他（查維斯）的行為受到傷害的人，以及確保我們能團結一致，恪守我們對正義和社區作出的承諾。」

工會表示，他們正在建立一個管道，為那些在查維斯為美國農場工人聯合會工作期間可能受到其傷害的人提供支持。基金會補充說，他們正與工會合作建立這個管道，並將投入資源創造一個更友善的工作環境。

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