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涉違規 舊金山警局1000萬元科技合約恐重招標

編譯組／綜合報導
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舊金山警局因誠信問題，面臨1000萬元科技合約重新招標的呼籲。(取自舊金山警局臉書)
舊金山警局因誠信問題，面臨1000萬元科技合約重新招標的呼籲。(取自舊金山警局臉書)

舊金山紀事報報導，兩家公共安全科技公司都曾收到一名前舊金山警局高層提出存在道德爭議的財務要求。這篇報導披露之後，其中一家公共安全巨頭呼籲舊金山警察局、撤銷一份價值近1000萬元的合約，此合約此前被其競爭對手贏取。

舊金山紀事報報導，「Motorola Solutions」副總裁李斯(Scott Less)於3月4日致舊金山警察局劉力一(Derrick Lew)信中，敦促針對合約重新招標。先前，劉力一於去年12月與「Axon Enterprise」公司簽署一份合約，為舊金山警察局提供新系統用於管理案件報告和其他犯罪數據。

「Motorola Solutions」於2011年自其手機製造商分拆出來。而Axon公司、前身為Taser也是全球性公司，產品涵蓋無人機、執法記錄器和車牌識別器等。兩家公司之間的矛盾，反映舊金山積極應採用警用科技，帶來不斷升級的競爭。

舊金山紀事報先前報導，此事源於舊金山警察局時任資訊長聖森-摩西爾(William Sanson-Mosier)於2024年8月要求Axon、Motorola與其他公司贊助一篇在雜誌刊登讚賞他的文章。 Axon在雜誌刊登整版廣告，而Motorola沒有。不久之後，舊金山警察局宣布，Axon得標。

市府法規禁止特定員工要求與其部門有業務往來的公司贊助項目，即使是出於合法政府因素也不可。該法為遏止市府內部的權錢交易行為(pay-to-play dynamics)。

聖森-摩西爾原是舊金山警察局的文職經理，在舊金山紀事報針對其贊助要求進行調查後，已於2月26日被停職。舊金山市檢察官辦公室也已對此事展開調查。

Motorola Solutions副總裁李斯指出，在招標期間曾被接觸邀請贊助，但出於對舊金山道德準則的尊重以及自身對公平流程承諾而拒絕。為確保在市檢察官辦公室進行調查期間、這份合約並無缺失，建議舊金山警察局暫停當前工作並重新招標。

對此，舊金山警察局和市檢察官皆拒絕置評。

Axon公司聲明表示，公司致力以符合道德方式進行業務，完全遵守所有相關法律法規，並有嚴格內部政策和監督機制，確保標準持續執行。公司拒絕透露廣告費用，稱廣告是與第三方出版物合作的標準行銷贊助，在市府發布招標書五個多月前，就已獲得批准。聲明指出，Axon最終是透過舊金山警察局的競爭性採購流程而入選。

紀錄顯示，Axon的得分高於Motorola，儘管其方案總價是競爭對手的兩倍多。這些提案還包括舊金山警察局其他技術需求的報價，但警局最終並未繼續推進。

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