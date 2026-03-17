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聯合學區抽籤入學改革停滯 舊金山家長沮喪

編譯組／綜合報導
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舊金山聯合學區抽籤入學制讓家長備感頭痛，十多年來未有改善。(取自(SFUSD臉書)
舊金山聯合學區抽籤入學制讓家長備感頭痛，十多年來未有改善。(取自(SFUSD臉書)

舊金山聯合學區(SFUSD)抽籤入學制，讓家長備感頭痛，十多年來未有改善。這種壓力源自於舊金山聯合學區一套獨特且複雜的抽籤擇校系統，自2011-12學年推出以來，一直讓家長們感到沮喪。

加州大部分學區是根據學生的居住地、自動分配學校。舊金山的家庭則需參觀並進行抽籤全舊金山市超過100間小學、初中和高中。最終的錄取結果，取決於複雜策略、排名規則與運氣。

一項旨為家庭提供更可預測性、並確保孩子就近入學的新系統，原計畫於2026-27學年度推出。但由於學區領導層頻頻更換，改革過程陷入停滯，學區至今尚未公布新分配系統的具體時間表。

「舊金山標準」報導，16日被定為約1萬5000個學區家庭的學校最終決定日，他們將獲知自己是否被心儀的學校錄取，還是被列入候補名單，以及上學的交通方式是開車或乘坐校車。

舊金山聯合學區抽籤入學制度，源自於數十年來圍繞學校種族隔離問題的法律訴訟。在1970年代，學區透過校車接送實現學校族裔融合。1983年的一項法院命令、要求實行嚴格的種族配額制，但1999年的一場訴訟，卻迫使學區放棄基於族裔的入學分配方式。之後，學區制定一項「多元化指數」(diversity index)，將收入、家庭語言和母親教育水平等因素，納入擇校過程。但這也未讓每個人滿意。

學區制定擇校流程的初衷，期望保持多元化的同時，賦予家庭更大的彈性。然而，五年後的2016年，學區官員和外部研究人員得出結論：入學分配系統反而加劇原本試圖解決的不平等現象。

2018年，學區領導階層開始探索替代抽籤的方案。經過兩年的社區會議和史丹福大學研究人員進行的政策模擬後，學區於2020年決定畫分地理區域，讓家庭申請就近入學。根據這項提案，每個家庭都將確保子女就讀所在學區的學校。

新入學制度是學區總監史瑞慶(Maria Su)在秋季校委會續約時、被委派進行的兩項重大計畫之一。然而，學區尚未最終確定學區畫分圖，並可能會在8月同時公布學校關閉提案。

舊金山聯合教育工作者協會主席庫里爾(Cassondra Curiel)指出，抽籤入學制度是導致許多家庭離開舊金山或選擇私校的主因之一。

有家長認為，入學抽籤的複雜性，對學區的公平目標弊大於利。

但也有部分家長表示，對招生系統的批評，只會讓更多家庭選擇離開。去年，93% 將學區學校作為首選的家庭，都被錄取入學。

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