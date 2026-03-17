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夏天防諾羅病毒威脅 CDC籲勤洗手、貝類要煮熟

編譯組／綜合報導
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諾羅病毒會引起嘔吐、腹瀉和劇烈的胃痙攣。示意圖。(圖／AI生成)
諾羅病毒會引起嘔吐、腹瀉和劇烈的胃痙攣。示意圖。(圖／AI生成)

據媒體SFGATE報導，除了應對酷暑熱浪，北加州居民如今還面臨著另一個共同的敵人：諾羅病毒（norovirus）。這種病毒俗稱「胃流感」（stomach flu），但這種通常由食物傳播的疾病並非由流感病毒引起，其症狀表現也截然不同。

據WastewaterSCAN數據顯示，在舊金山西部、馬連縣、諾瓦度（Novato）、巴洛阿圖和桑尼維爾，這種傳染性腸胃病毒的痕跡檢測水平較高；而在紅木城、聖荷西及舊金山東部，檢測水平則處於中等。該衛生組織通過監測全美各地污水處理廠中的多種病毒（包括新冠病毒）痕跡，幫助公眾更全面地了解這些病毒的實際傳播情況。

諾羅病毒會引起嘔吐、腹瀉和劇烈的胃痙攣，且可感染所有年齡段的人群。其他類似流感的症狀包括發熱、頭痛和全身酸痛，並可能導致脫水，尤其是對幼兒和老年人而言。在大多數情況下，人們是在照顧傳染性患者、與患者共餐或接觸受汙染的表面時接觸到病毒而致病的。聯邦疾病防治中心（CDC）警告稱，儘管溫暖的天氣讓人想吃生蠔（Oyster），但生蠔也可能攜帶該病毒。

「這種病毒極具傳染性」，舊金山加大傳染病專家甘地（Dr. Monica Gandhi）博士周一（16日）上午告訴SFGATE，並補充說洗手對於防止傳播至關重要。「但人們往往不洗手，尤其是孩子。」

諾羅病毒疫情通常始於「沙拉吧、郵輪以及人群密集聚集的場所」， 甘地解釋，這意味著疫情可能發生在炎熱或寒冷的天氣中。因此，無論是在戶外野餐時分享冷盤，還是為避暑擠進空調影院，感染病毒的風險都是一樣的。此外，即使症狀緩解後，仍可能在48小時至兩周甚至更長時間內繼續傳播病毒。

為避免感染該病毒，CDC建議勤洗手、徹底煮熟貝類，以及生病時居家休養。有關預防諾羅病毒傳播的更多信息，可查閱聯邦疾病防治中心官網。

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