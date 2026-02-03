鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

過去四年，灣區標誌性的大美洲樂園，正逐步走向衰退。(取自California's Great America臉書)

超級盃 (Super Bowl)將於本周在聖塔克拉拉舉行，將有數萬名遊客湧入李維體育場(Levi′s Stadium)。在停車場，有人可能會驚訝地發現，球場隔壁竟是NFL球隊最與眾不同的鄰居之一：一座主題樂園，裡面有雲霄飛車、水上樂園和史努比漫畫商品。但是，「加州 大美洲樂園」(California's Great America)雲霄飛車可能即將停止運作，並將永久關閉。

過去四年，這座灣區 標誌性的遊樂園正逐步走向衰退。

「SFGATE」報導，2022年，當時擁有並經營樂園的「Cedar Fair」公司，出售樂園所在地塊給灣區房地產開發商「Prologis」。這塊占地112畝的地產，地理位置毗鄰49人隊體育場、高速公路和矽谷科技辦公室，最終以3億1000萬美元的價格成交。但這不是一筆普通的交易：由於這塊土地上座落一座完整樂園，Prologis和Cedar Fair同意在2033年前、逐步放緩營運。

大美洲樂園從未真正取得亮眼業績。其於1976年由萬豪旅館品牌(Marriott)開設，但由於收入不佳，萬豪在1980年代將它出售。此後多次易手，Cedar Fair公司最終確認，其土地價值超過了遊樂園本身。

2022年出售後不久，關閉時間就明顯不如預期將持續11年。節日慶祝活動縮減，園區開放時間也逐年減少。對於每一年高中畢業生來說，大美洲樂園曾是他們畢業晚會的舉辦地點。今年，它將不會舉辦任何畢業晚會。

大美洲樂園曾以其萬聖節「不給糖就搗蛋」活動和假日溜冰場而知名。今年，其計畫於9月7日閉園，這是迄今為止最早的季節性關閉日期。儘管夏天仍會開放，但將在李維體育場舉辦世界盃比賽期間關閉，因為停車場無法同時容納兩場活動遊客的車輛。

地產開發商Prologis未回應SFGATE關於樂園地點未來規畫。但不難猜測，任何在李維體育場觀看足球比賽或音樂會的人都知道，住宿選擇非常有限，除了街對面一家拉麵店外，步行範圍內的餐廳很少。除了李維體育場，聖塔克拉拉會議中心也在附近，大美洲樂園地點非常適合開設零售店、餐廳和旅館。

與Cedar Fair合併並經營樂園的六旗(Six Flags)，拒絕透露更明確的閉園時間表。

據悉，園區今年開放周末時間定於3月28日和29日。 3月和4月，僅會在周末和部分周五開放，5月將逐步增加開放時間。為了彌補有限的開放時間，六旗告訴SFGATE，當地居民可購買金卡，每人85美元。持有金卡的遊客，可無限次暢遊大美洲樂園、六旗探索王國(Six Flags Discovery Kingdom)及Hurricane Harbor。