我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

家人划獨木舟捲入海中 澳洲13歲少年游4小時求救

鄰近超級盃賽場 加州大美洲樂園漸衰退

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
過去四年，灣區標誌性的大美洲樂園，正逐步走向衰退。(取自California's Great America臉書)
過去四年，灣區標誌性的大美洲樂園，正逐步走向衰退。(取自California's Great America臉書)

超級盃(Super Bowl)將於本周在聖塔克拉拉舉行，將有數萬名遊客湧入李維體育場(Levi′s Stadium)。在停車場，有人可能會驚訝地發現，球場隔壁竟是NFL球隊最與眾不同的鄰居之一：一座主題樂園，裡面有雲霄飛車、水上樂園和史努比漫畫商品。但是，「加州大美洲樂園」(California's Great America)雲霄飛車可能即將停止運作，並將永久關閉。

過去四年，這座灣區標誌性的遊樂園正逐步走向衰退。

「SFGATE」報導，2022年，當時擁有並經營樂園的「Cedar Fair」公司，出售樂園所在地塊給灣區房地產開發商「Prologis」。這塊占地112畝的地產，地理位置毗鄰49人隊體育場、高速公路和矽谷科技辦公室，最終以3億1000萬美元的價格成交。但這不是一筆普通的交易：由於這塊土地上座落一座完整樂園，Prologis和Cedar Fair同意在2033年前、逐步放緩營運。

大美洲樂園從未真正取得亮眼業績。其於1976年由萬豪旅館品牌(Marriott)開設，但由於收入不佳，萬豪在1980年代將它出售。此後多次易手，Cedar Fair公司最終確認，其土地價值超過了遊樂園本身。

2022年出售後不久，關閉時間就明顯不如預期將持續11年。節日慶祝活動縮減，園區開放時間也逐年減少。對於每一年高中畢業生來說，大美洲樂園曾是他們畢業晚會的舉辦地點。今年，它將不會舉辦任何畢業晚會。

大美洲樂園曾以其萬聖節「不給糖就搗蛋」活動和假日溜冰場而知名。今年，其計畫於9月7日閉園，這是迄今為止最早的季節性關閉日期。儘管夏天仍會開放，但將在李維體育場舉辦世界盃比賽期間關閉，因為停車場無法同時容納兩場活動遊客的車輛。

地產開發商Prologis未回應SFGATE關於樂園地點未來規畫。但不難猜測，任何在李維體育場觀看足球比賽或音樂會的人都知道，住宿選擇非常有限，除了街對面一家拉麵店外，步行範圍內的餐廳很少。除了李維體育場，聖塔克拉拉會議中心也在附近，大美洲樂園地點非常適合開設零售店、餐廳和旅館。

與Cedar Fair合併並經營樂園的六旗(Six Flags)，拒絕透露更明確的閉園時間表。

據悉，園區今年開放周末時間定於3月28日和29日。 3月和4月，僅會在周末和部分周五開放，5月將逐步增加開放時間。為了彌補有限的開放時間，六旗告訴SFGATE，當地居民可購買金卡，每人85美元。持有金卡的遊客，可無限次暢遊大美洲樂園、六旗探索王國(Six Flags Discovery Kingdom)及Hurricane Harbor。

灣區 加州 超級盃

上一則

半月灣農場7死槍案 兇嫌刑事審判定明年1月

下一則

灣區本周晴朗穩定 迎接超級盃理想天氣

延伸閱讀

超級盃廣告30秒售1000萬美元創紀錄 品牌商重返電視行銷

超級盃廣告30秒售1000萬美元創紀錄 品牌商重返電視行銷
為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅

為了看超級盃球賽 有錢人願花50萬租豪宅
傳超級盃期間ICE進駐 緊張情勢升高、商家生意恐受影響

傳超級盃期間ICE進駐 緊張情勢升高、商家生意恐受影響
超級盃前夕 ICE部署李維體育場

超級盃前夕 ICE部署李維體育場
迎超級盃 短期租賃需求翻倍 李維體育場附近日租4千

迎超級盃 短期租賃需求翻倍 李維體育場附近日租4千

熱門新聞

金融公司Remitly研究發現，聖荷西已成為全球住房最難負擔城市。（美聯社）

全球10大最難買房城 美國占7個 加州包攬前4名

2026-01-25 16:31
加州被評為美國第六大不適合退休的州，生活成本太高是主因。（美聯社）

養老難 加州入列美國「不適合退休州」之一

2026-01-28 01:20
薑味豬肉餡小籠湯包奪得本屆美食冠軍。 (traderjoes.com)

Trader Joe's超市顧客最愛產品 小籠包奪頭籌

2026-01-27 01:14
加州生活成本高於全美平均，退休準備金也依地區不同而異。（取自Visit California網頁）

加州退休族平均月支出5630元 地點左右開銷

2026-01-28 01:19
動物觀察家稱，上周游上惡魔島的郊狼目前健康情況良好，而且變胖了。示意圖。（取自Pixabay）

不可思議旅程 郊狼泳渡舊金山灣登惡魔島 「變胖了」

2026-01-29 15:45
華裔女孩Emma Ming Fuller出生後就被遺棄，在加州養父母的愛中成長。(示意圖；取自Unsplash.com)

從棄嬰到學霸 24歲華女經歷看哭網友 曾情緒失控、患暴食症

2026-01-27 01:19

超人氣

更多 >
九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機

九旬長者80萬存款不翼而飛 銀行不賠 這原因現轉機
聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照

聯邦探員臨檢 俄勒岡婦車窗被砸、人被拖出 直到出示美國護照
金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」

金、銀、比特幣崩落後能進場嗎？富爸爸作者清崎說「有錢人會這麼做」
相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋

相親點8000元高檔套餐 飯後男尿遁 女方操作讓網友炸鍋
華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走

華人家庭旅館凌晨遇ICE突襲 華人來不及求助被帶走