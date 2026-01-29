善適應城市環境 舊金山烏鴉數十年來暴增創紀錄

被視為高智商掠食鳥類的美洲烏鴉（American crow），近年在舊金山快速增加。（全美奧杜邦學會提供）

被視為高智商掠食鳥類的美洲烏鴉（American crow），近年在舊金山 快速增加。全美奧杜邦學會（National Audubon Society）公布「聖誕鳥類普查」（Christmas Bird Count），2025年底至2026年初最新統計，舊金山境內共記錄到3260隻烏鴉，創下歷史新高。

在1984年的同項調查中，舊金山僅記錄到五隻烏鴉。數十年間的劇烈成長，反映烏鴉對都市環境的高度適應能力。

金門鳥類聯盟（Golden Gate Bird Alliance）總監格羅弗（Whitney Grover）指出，烏鴉善於在城市中生存，是牠們數量暴增的主因。「牠們非常擅長利用都市環境，尤其是以垃圾為食，」她說，「烏鴉比其他鳥類更能適應人口密集的環境，但這也可能對其他鳥種造成壓力，因為烏鴉本身是掠食者。」

數據顯示，舊金山的烏鴉數量近年明顯上升，2019年僅738隻，2023年增至2630隻，而2025年底幾乎是2024年1532隻的兩倍。

這股成長趨勢並非僅限於舊金山。金門鳥類聯盟彙整過去五年的普查資料指出，灣區 九個縣的烏鴉數量普遍上升，整體趨勢自1975年以來持續向上。

此外，儘管灣區烏鴉數量亮眼，該物種在北美整體並非全面成長。部分研究顯示，美國與加拿大的烏鴉數量曾在西尼羅病毒流行期間明顯下降。

冬季是觀察舊金山烏鴉的最佳時節。這些被部分市民視為吵雜、容易製造髒亂的鳥類，會在寒冷月份大量聚集，共同覓食、防衛棲地並撫育幼鳥，到了春季再各自散去。這種群聚行為，不僅是社交需求，也是生存策略。

金門鳥類聯盟執行長菲利普斯（Glenn Phillips）形容，近日他在日落時分從機場返家途中，看見數千隻烏鴉在市中心集結棲息。「牠們聚在一起，有更多眼睛可以找食物，也能更早發現掠食者。」

1972年候鳥保護法（Migratory Bird Treaty Act）將烏鴉納入保護，限制狩獵，是牠們長期回升的關鍵因素之一。相較之下，在加州 多數農業區，烏鴉仍可被捕殺。「烏鴉非常聰明，牠們很快就發現，城市比鄉村安全得多，」菲利普斯說。