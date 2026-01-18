台北電腦公會攜矽谷 推動跨境科技合作

台北市電腦公會楊櫻姿副總幹事(右四)與四位講師及與會貴賓合影。（主辦單位提供）

由國家科學及技術委員會（NSTC）指導的IC Taiwan Grand Challenge（ICTGC）1月13日與台北市電腦公會主辦InnoVEX新創展會，共同在巴洛阿圖Startup Island TAI WAN Silicon Valley Hub舉辦矽谷 新創交流活動「Bridging Silicon Valley and Taiwan: Semiconductor & AI Synergies」。活動吸引逾300位新創創辦人、創投、加速器、企業夥伴與學研代表參與，其中45%為CEO 或創辦人，聚焦AI、半導體與硬體技術，展現台灣在深科技創新中的關鍵角色。

論壇由台北市電腦公會副總幹事楊櫻姿揭開序幕，象徵電腦公會首度於矽谷舉辦國際新創交流活動。電腦公會長年主辦COMPUTEX與InnoVEX，持續匯聚全球新創能量，繼拓展日本後，進一步深化與矽谷的連結。

活動邀請四位創投、加速器與深科技新創代表分享實務經驗。Silicon Catalyst Ventures共同合夥人Laura Swan指出，半導體新創成功關鍵在於技術嚴謹度與生態系整合，台灣在晶片設計、原型、量產到部署間具備無可取代的效率優勢。Tesoro Venture Capital創辦人暨CEO Andy Lombard表示，創投資金、加速器與供應鏈整合是推動全球科技合作的核心，台灣已成為AI與半導體新創的重要樞紐。Plug and Play Ventures投資總監Janis Skriveris指出，台灣完善的產業生態系可協助新創完成技術驗證並加速商業化。ICTGC第三屆得獎團隊femtoAI共同創辦人暨執行長Sam Fok分享，透過台灣半導體與製造資源，能有效將嵌入式AI技術導入產品並降低成本。

活動亦安排Open Mic交流時段，展現全球硬體創新能量。場地以金門大橋為主視覺，象徵台灣與矽谷的連結，並提供台灣經典美食，加深文化交流。

本次活動為ICTGC國際推廣的重要里程碑。