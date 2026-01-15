拓荒者作客勇士 楊瀚森後腦遭撞倒地

中國籍球員楊瀚森（中）本場比賽獲得高於平均的出場時間，在13分鐘內有三次出手嘗試遠射3分球，三投一中得到3分。（記者王子涵╱攝影）

效力於波特蘭拓荒者的中國球員楊瀚森，周二晚間作客迎戰金州勇士時，在第四節中段的一次地板搶球的過程中，磕到後腦，一度倒地不起，場面驚險，所幸最終自行離場並短暫休息後回到場邊，並再度投入比賽。

事故發生在第四節剩下6分55秒時，楊瀚森在拓荒者籃下爭搶地板球，轉身準備將球傳出時，勇士後衛理查德（Will Richard）的膝蓋意外撞上楊瀚森後腦。楊瀚森隨即倒地，雙手緊抓後腦，躺在地板上數分鐘未起身。

隊醫與翻譯人員立即進場查看狀況。經初步評估後，楊瀚森自行站起，在工作人員陪同下返回休息室，約90秒後便回到板凳席，顯示狀況穩定，並在隨後重新上場，完成比賽。

本場比賽楊瀚森獲得高於平均的出場時間，在13分鐘內有三次出手嘗試均為3分球，三投一中得到3分。不少華人 球迷為楊瀚森較少的球權打抱不平，稱其應該得到更多的機會。

華人球迷說︰「瀚森很多空位三分的機會隊友都不傳球，太生氣了。」此役，開拓者教練大膽擺出雙塔陣容，由楊瀚森和羅賓遜三世搭檔。但勇士出色的手感，讓比賽早早失去懸念。

這場比賽最終由勇士以119比97大勝拓荒者。兩隊合計共有21 球員至少命中一記3分球，創下 NBA 紀錄。