星巴克冬季菜單 杜拜巧克力、開心果超吸睛

星巴克 1月6日在全美各門市推出冬季菜單，以全新方式演繹深受顧客喜愛的經典口味，開啟新年。其中最受人矚目的就是杜拜 巧克力和開心果口味，杜拜巧克力去年在美國各超市引起消費者爭相購買，是去年熱門口味。

星巴克指出，杜拜巧克力相關口味的靈感源自於奢華巧克力棒和星巴克2025年最熱門的飲品，兩款全新的杜拜巧克力飲品限時加入星巴克菜單，其中包括「冰杜拜巧克力抹茶」，融合星巴克濃郁的無糖抹茶、開心果醬、牛奶和冰塊，頂部覆蓋絲滑的巧克力奶油冷泡和鹹香的棕色黃油碎。

另一款「冰杜拜巧克力摩卡」則是將星巴克濃縮咖啡 、巧克力摩卡醬和牛奶與冰塊完美融合，頂部覆蓋開心果奶油冷泡和鹹香的棕色黃油碎。

另外值得注意的是，人氣開心果口味也回歸到菜單上。星巴克宣布，今年開始，將長期供應開心果口味，讓顧客一年四季都能在自己喜愛的飲品中享受到這份溫暖的美味。

星巴克推出三種飲品，開心果科塔朵（Pistachio Cortado）、開心果奶霜冷萃咖啡和開心果拿鐵，都是以開心果作為點綴，襯托出咖啡以及奶泡的綿密香氣。

此外，星巴克也推出全新的焦糖蛋白抹茶和焦糖蛋白拿鐵兩款飲品，並正式加入全年供應菜單。兩款飲品皆可選擇經典焦糖或全新無糖焦糖糖漿，並可選擇熱飲或冰飲，適合需要更多蛋白質的消費者。

已經搶先試喝杜拜巧克力和開心果拿鐵的矽谷工程師馬兆先說，杜拜巧克力除了巧克力濃郁的香味外，還有鹹香焦化奶油，提升了巧克力本身的味道，相當好喝；至於開心果則是在原有的拿鐵咖啡香中，直接加入開心果芳香，也的確提升了咖啡的層次。