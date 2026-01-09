我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

星巴克冬季菜單 杜拜巧克力、開心果超吸睛

記者江碩涵／聖荷西報導
星巴克1月6日在全美各門市推出冬季菜單，以全新方式演繹深受顧客喜愛的經典口味，開啟新年，其中最受人矚目的就是杜拜巧克力和開心果口味。（取自星巴克官網）
星巴克1月6日在全美各門市推出冬季菜單，以全新方式演繹深受顧客喜愛的經典口味，開啟新年，其中最受人矚目的就是杜拜巧克力和開心果口味。（取自星巴克官網）

星巴克1月6日在全美各門市推出冬季菜單，以全新方式演繹深受顧客喜愛的經典口味，開啟新年。其中最受人矚目的就是杜拜巧克力和開心果口味，杜拜巧克力去年在美國各超市引起消費者爭相購買，是去年熱門口味。

星巴克指出，杜拜巧克力相關口味的靈感源自於奢華巧克力棒和星巴克2025年最熱門的飲品，兩款全新的杜拜巧克力飲品限時加入星巴克菜單，其中包括「冰杜拜巧克力抹茶」，融合星巴克濃郁的無糖抹茶、開心果醬、牛奶和冰塊，頂部覆蓋絲滑的巧克力奶油冷泡和鹹香的棕色黃油碎。

另一款「冰杜拜巧克力摩卡」則是將星巴克濃縮咖啡、巧克力摩卡醬和牛奶與冰塊完美融合，頂部覆蓋開心果奶油冷泡和鹹香的棕色黃油碎。

另外值得注意的是，人氣開心果口味也回歸到菜單上。星巴克宣布，今年開始，將長期供應開心果口味，讓顧客一年四季都能在自己喜愛的飲品中享受到這份溫暖的美味。

星巴克推出三種飲品，開心果科塔朵（Pistachio Cortado）、開心果奶霜冷萃咖啡和開心果拿鐵，都是以開心果作為點綴，襯托出咖啡以及奶泡的綿密香氣。

此外，星巴克也推出全新的焦糖蛋白抹茶和焦糖蛋白拿鐵兩款飲品，並正式加入全年供應菜單。兩款飲品皆可選擇經典焦糖或全新無糖焦糖糖漿，並可選擇熱飲或冰飲，適合需要更多蛋白質的消費者。

已經搶先試喝杜拜巧克力和開心果拿鐵的矽谷工程師馬兆先說，杜拜巧克力除了巧克力濃郁的香味外，還有鹹香焦化奶油，提升了巧克力本身的味道，相當好喝；至於開心果則是在原有的拿鐵咖啡香中，直接加入開心果芳香，也的確提升了咖啡的層次。

星巴克 杜拜 咖啡

上一則

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會 陳瓊瑩接任會長

下一則

傑米·摩根畫展 探索「意識的煉金術」

延伸閱讀

行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場

行銷新浪潮 星巴克、達美找員工當網紅 宣揚歡樂職場
星巴克調整展店策略 擬關閉美400家都會區門市

星巴克調整展店策略 擬關閉美400家都會區門市
台灣服務太貼心被慣壞？ 她在韓星巴克提一要求碰壁

台灣服務太貼心被慣壞？ 她在韓星巴克提一要求碰壁
聖誕節外食 麥當勞、星巴克有開 聖蓋博谷不少中餐廳照常營業

聖誕節外食 麥當勞、星巴克有開 聖蓋博谷不少中餐廳照常營業
聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名

聖誕節交換禮物該選什麼？ 他貼1物網大讚：可排前幾名

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
波因特阿里納主街的居酒屋Gama店，加州主廚們正湧向這座位於舊金山以北的霧都海濱小鎮。(取自Google Maps)

波因特阿里納小鎮 吸引主廚不斷湧入

2026-01-05 01:17

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低