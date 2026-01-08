我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州女子遭擊斃：聯邦執法過當 爭議再成風暴核心

教堂內正舉行葬禮 鹽湖城摩門教會聚會所停車場爆槍擊2死6傷

金山灣區華人寫作協會 「火痕」作者李嘉音續任會長

記者江碩涵／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
金山灣區華人寫作協會2026年由「火痕」作者李嘉音續任協會會長。（本報資料照片）
金山灣區華人寫作協會2026年由「火痕」作者李嘉音續任協會會長。（本報資料照片）

金山灣區華人寫作協會2026 年經由理事會選舉，「火痕」作者李嘉音續任協會會長。金山灣區華人寫作協會表示，今年也迎來多位新任理事加入，理事們皆為長期深耕矽谷、各有所成的專業人士。

李嘉音出生於台灣，畢業於紐約州立大學石溪分校電腦及應用數學系，曾任職於紐約與矽谷電腦軟體工程領域，後轉行進入財經界，現為嘉音理財公司負責人，並活躍於財經媒體及文學創作。

李嘉音筆耕不輟，作品涵蓋財經、旅遊、美食等多個領域，曾在「世界日報」、「財富之門」、「舊金山吃貨」及「品雜誌」等媒體撰寫專欄。她著有「矽谷百合」、「又見百合」、「百合三弄」等書，其中「百合三弄」獲華僑救國聯合總會2021年海外華文文藝創作散文類著述獎，「火痕」則獲得2024年美國華人大會張純如人道獎。

金山灣區華人寫作協會表示，回顧2025 年協會每月舉辦講座，邀請知名作家與傑出人士分享，場場座無虛席，參與人數皆突破三位數；講座錄影上線後，點擊率亦屢創佳績，不僅展現了灣區華人對文學、思想與交流的熱情，也證明大家對協會邀請的講者及主題給予高度肯定與支持。

2026 年度金山灣區華人寫作協會理事成員有會長李嘉音、副會長冰清、秘書長陳漢平、財務長喬立、公關酈如丘、會員服務陳淑惠、活動理事陳伯康、雲端負責人伊斯曼及網站負責人江堤莊。協會歡迎對中英文寫作、閱讀感興趣的朋友加入， 詳情可電郵[email protected]

華人 灣區 矽谷

上一則

加州與西岸盟友挺兒童完整接種 拒絕採納CDC縮減疫苗

下一則

聖荷西消防藥品監管部門再度暫停 恐引發公安缺口惹議

延伸閱讀

灣區中半島百萬房價只能買到車庫大小

灣區中半島百萬房價只能買到車庫大小
李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝

李安新作「金山」描述淘金熱歷史 將在北加拍攝
雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館

雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館
Uber自駕計程車 已在灣區道路測試

Uber自駕計程車 已在灣區道路測試
灣區鳥類數量續減 最新報告示警：濱鳥20年少近9成

灣區鳥類數量續減 最新報告示警：濱鳥20年少近9成

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
圖為租戶之一行政酒吧內部景象。 (谷歌地圖)

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

2026-01-06 17:56
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20

超人氣

更多 >
美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家

美國人都往哪搬？「這州」成全美搬遷人口最大贏家
貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返

貌美台女免簽赴美陪唱賺小費 海關查手機抓包遣返
超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程

超級流感上身？這一保健食品被指能縮短病程
太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國

太子集團創辦人陳志在柬埔寨被捕 送回中國
一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包

一摸酒瓶溫度不對…滬男帶3瓶茅台飯店宴客 全被服務員掉包