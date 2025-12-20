舊金山海傍公路重開? 可能明年公投 市議員支持提案

舊金山海傍公路是否重開車道，2026年可能再交付選民決定。（記者李怡╱攝影）

歷經疫情 期間封閉、社區長期爭議與罷免風波後，舊金山 西側的海傍公路（Great Highway，又稱大公路）未來走向，可能將於2026年再次交由選民表決。日落區（第四區）新任市議員王兆倫（Alan Wong）日前公開表示，將支持一項選票提案，讓上段海傍公路重新開放汽車通行，作為「修補社區分裂」的重要一步。

海傍公路沿著太平洋海岸線，連結日落區與列治文是西區居民重要的交通幹道之一。疫情期間，市府為提供更多戶外活動空間，關閉上段海傍公路車道，改為行人、自行車與家庭休憩用途，吸引不少親子 與運動族群使用。然而，隨著疫情結束，是否恢復車輛通行，逐漸成為社區內高度對立的議題。

支持重開車道的居民認為，長期封路加重周邊住宅街道的交通負擔，也影響通勤效率與緊急車輛通行；反對者則強調，海傍公路已成為難得的海濱公共空間，對親子家庭、長者與自行車族群具有重要意義，不應倒退回以汽車為主的規畫。

王兆倫表示，他理解社區內存在不同聲音，並指出這項爭議已持續多年，對日落區造成實質撕裂。他認為，透過選票讓全市選民做出最終決定，有助於為這項長期爭議畫下句點，也能為未來交通與公共空間規畫建立更明確方向。

此一立場也引發其他市議員與社區團體不同回應。部分市議員呼籲，無論是否重開車道，都應優先評估交通安全、海岸侵蝕與氣候變遷對沿海道路的長期影響；也有倡議團體指出，市府應同步思考更彈性的「共用道路」或時段開放方案，而非非黑即白的二選一。

根據目前時程，相關選票提案仍在醞釀階段，是否正式列入2026年選舉，仍需經過提案、連署與市選務單位審核程序。不過，隨著新任市議員表態，海傍公路的未來走向，勢必將再次成為舊金山交通與城市價值辯論的焦點。