我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人超市豬肉蔬果特價爆搶購 她狂買30磅五花肉

馬斯克上訴成功 特斯拉1390億元薪酬案獲恢復

舊金山海傍公路重開? 可能明年公投 市議員支持提案

記者李怡／舊金山報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山海傍公路是否重開車道，2026年可能再交付選民決定。（記者李怡╱攝影）
舊金山海傍公路是否重開車道，2026年可能再交付選民決定。（記者李怡╱攝影）

歷經疫情期間封閉、社區長期爭議與罷免風波後，舊金山西側的海傍公路（Great Highway，又稱大公路）未來走向，可能將於2026年再次交由選民表決。日落區（第四區）新任市議員王兆倫（Alan Wong）日前公開表示，將支持一項選票提案，讓上段海傍公路重新開放汽車通行，作為「修補社區分裂」的重要一步。

海傍公路沿著太平洋海岸線，連結日落區與列治文是西區居民重要的交通幹道之一。疫情期間，市府為提供更多戶外活動空間，關閉上段海傍公路車道，改為行人、自行車與家庭休憩用途，吸引不少親子與運動族群使用。然而，隨著疫情結束，是否恢復車輛通行，逐漸成為社區內高度對立的議題。

支持重開車道的居民認為，長期封路加重周邊住宅街道的交通負擔，也影響通勤效率與緊急車輛通行；反對者則強調，海傍公路已成為難得的海濱公共空間，對親子家庭、長者與自行車族群具有重要意義，不應倒退回以汽車為主的規畫。

王兆倫表示，他理解社區內存在不同聲音，並指出這項爭議已持續多年，對日落區造成實質撕裂。他認為，透過選票讓全市選民做出最終決定，有助於為這項長期爭議畫下句點，也能為未來交通與公共空間規畫建立更明確方向。

此一立場也引發其他市議員與社區團體不同回應。部分市議員呼籲，無論是否重開車道，都應優先評估交通安全、海岸侵蝕與氣候變遷對沿海道路的長期影響；也有倡議團體指出，市府應同步思考更彈性的「共用道路」或時段開放方案，而非非黑即白的二選一。

根據目前時程，相關選票提案仍在醞釀階段，是否正式列入2026年選舉，仍需經過提案、連署與市選務單位審核程序。不過，隨著新任市議員表態，海傍公路的未來走向，勢必將再次成為舊金山交通與城市價值辯論的焦點。

疫情 舊金山 親子

上一則

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎

下一則

加州新國會選區劃分爭議 訴訟戰開打

延伸閱讀

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎

方向盤上的美國夢 第一代華裔移民女性的人生轉彎
迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查

迎接聖誕、新年假期 舊金山警方強化安全巡查
金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益

金山學區擬削預算 校園掀反對聲浪 家長教師憂影響學生權益
機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解

機場更名爭議 舊金山、屋崙達初步和解
藍白立委正式提案彈劾賴清德 得闖過「兩大關卡」

藍白立委正式提案彈劾賴清德 得闖過「兩大關卡」

熱門新聞

在社媒高調露財的前郵差馬格達米特遭判刑。（取自美國司法部）

長期竊取郵件信用卡、支票 31歲前郵差IG高調炫富 下場曝光

2025-12-09 01:15
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
Costco推出法式烤布蕾長條蛋糕，售價18.99美元。（記者龔玥╱攝影）

Costco再推季節限定蛋糕 售價18.99元 掀熱潮

2025-12-11 01:00
策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19

超人氣

更多 >
台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡

台北市地鐵站丟彈隨機砍人 4死6傷 嫌犯跳樓亡
美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味

美國這5城市 每月1500元可讓退休生活有滋有味
布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵

布朗大學槍手身分曝光 租車目擊者與Reddit帖文是關鍵
好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉

好市多這7項食品 連大廚也是鐵粉
加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年