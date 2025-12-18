續加碼布局米慎灣 舊金山加大買下前生技公司總部建築

我的頻道

記者王子涵╱舊金山報導
舊金山加大在米慎灣與Dogpatch地區擁有的空間總量，將增加至約460萬平方呎。（舊金山加大官網）

舊金山加大（UCSF）持續加碼布局米慎灣（Mission Bay），近日又完成一筆重大收購，購入兩棟相鄰建築，作為校方在該區健康科學園區的策略性擴張，並計畫將牙醫學院遷至該地。

舊金山加大於周三完成交易，向米慎灣主要業主之一Alexandria Real Estate Equities買下位於伊利諾街409號的建築，該處曾是生技公司FibroGen的總部，同時也購入校方目前已進駐的伊利諾街499號建築。兩棟建築加上一處停車場，總面積超過52萬5000平方呎，成交總價為7億6700萬元，平均每平方呎約1460元。

在米慎灣近年交易中，這一成交金額僅次於2021年，Dropbox總部所在地、位於歐文斯街1800號的「Exchange」園區，以略高於10億元的價格售出。

UCSF證實，待伊利諾街409號完成整修後，將把長期設於帕納瑟斯校區（Parnassus campus）的牙醫學院遷至該處，最快可能在2029年啟用，相關工程預計明年動工。

FibroGen曾是米慎灣生技社區的早期主力租戶之一，但在其胰臟癌療法兩項臨床試驗失敗、裁員後，於去年支付1000萬元提前解約並搬離。UCSF計畫將這棟約28萬平方呎的建築，改造為牙科診所，並設立一處約6萬平方呎的現代化教學中心，供牙醫、醫學、護理、藥學與物理治療等多個學程學生使用。

至於相鄰的伊利諾街499號建築，UCSF目前已租用約九成空間。校方不動產事務主任紐曼（Brian Newman）表示，將由租轉買，可在未來節省可觀成本。他指出，牙醫學院目前在帕納瑟斯校區使用的建築已有半世紀歷史，不僅功能老舊，也亟需進行耐震升級。

「我們必須為牙醫學院找到新家，」紐曼說，「結果是409號突然空出，使用現有建築可比新建工程快兩年完成，且成本大幅降低。」

當舊金山市中心仍受商辦空置困擾之際，人工智慧新創公司紛紛進駐米慎灣，租用大面積空間作為總部，使該區逆勢成長。紐曼透露，UCSF在競購409號時，曾面臨多家潛在租戶競爭，其中包括多家AI企業。

「我們通常不是動作很快的機構，但這次之所以迅速出手，是因為知道其他公司已帶著承包商看場、嘗試整棟承租。」他說。

校方表示，牙醫學院四年制課程目前每年培養80名畢業生，未來希望逐步提升至120人，但仍須經加州大學董事會核准。此次收購完成後，舊金山加大在米慎灣與Dogpatch地區擁有的空間總量，將增加至約460萬平方呎。

