已故華人市長李孟賢 半身銅像落戶市政廳

從左到右：女兒李應鈺、妻子林進敏、行政官朱嘉文。（記者王子涵/攝影）

李孟賢（Ed Lee）從來不希望自己被供奉在高台之上，然而這位以謙遜幽默著稱、也是舊金山 歷史上首位亞裔 市長，在八年前突然離世，至今仍是華裔 社區難以抹去的傷痛。由社區籌款鑄造的李孟賢半身銅像，被安置在市政廳十分顯眼的入口處左側，他被人熟知的憨態微笑、留著鬍子、戴著眼鏡的形象得以保留，彷彿歡迎著所有來到這座城市的人們。

銅像基座上的碑文以中英文刻寫：「只要我們為每一位三藩市居民，敞開機會之門，這座非同凡響的城市潛力和成就是無限的。」

在12日的銅像揭幕儀式之前，李孟賢的妻女短暫接受了本報採訪。女兒李應鈺（Tania Lee）形容，爸爸是友好親和、開放的，「他總是愛開玩笑，但也懂得如何團結人們完成工作。周末他會帶著我們出去騎自行車」、「他的確是個有趣的老爸」。

李應鈺表示，爸爸把全部心思投入到工作中，隨著責任越來越大，他更晚回家。「在他做市長的最後一年，在家中常常批讀文件到深夜，他甚至直接躺在椅子上睡著。」

她表示，作為舊金山第一位華人市長，父親一生致力於公共服務，尤其關心亞裔社區的權益。「他的雕像如今能在市政廳迎接所有來到這座城市的人，這讓我們全家都感到無比驕傲。」

現任市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）曾與李孟賢共事許久，在她擔任第四區市議員期間，被時任市長的李孟賢任命為市府估值官。

朱嘉文說：「市長是一份極其艱鉅的工作，而李孟賢始終以人為本，致力於提升社會服務，並牢記市長的職責是幫助他人。」

朱嘉文也笑稱，李孟賢的幽默多半屬於「老爹笑話」（Dad jokes）型，「有時並不好笑，但他總是願意嘗試。」她表示，這正是李孟賢獨特的個性，讓人在與他相處時，很快感到輕鬆與自在。

她還回憶，李孟賢是舊金山最忠實的支持者之一。「無論是穿著鮮橙色的巨人隊外套參加遊行、訂製的勇士隊球衣，或是亮紅色的49人隊服，他總是在任何場合、任何時刻，毫不猶豫地表達對這座城市的熱愛與支持。」

李孟賢（Ed Lee）於1952年出生於西雅圖，父母為來自中國廣東台山的移民。母親是一名裁縫；父親是一名戰爭老兵，在一個家庭式餐館擔任廚師，他去世的時候，李孟賢還是一個青少年。李孟賢與五個兄弟姐妹在廉價公屋長大，畢業於鮑登學院（Bowdoin College），後取得柏克萊加大法學博士學位。李孟賢於1970年代末移居舊金山，在亞洲法律聯誼會（San Francisco Asian Law Caucus）工作的十年中，從事住房與勞工權益相關法律工作，長期為低收入與弱勢族群提供法律服務。

李孟賢於1990年代進入舊金山市府，於四位市長手下先後在五個市政部門工作，包括市府舉報人條例首任調查官、人力資源部副主任、人權委員會執行主任、市府採購主管、工務局局長及市行政官。2011年，時任市長紐森（Gavin Newsom）當選加州副州長後，市議會推舉李孟賢接任市長，隨後於同年選舉中當選並於2015年成功連任，成為舊金山歷史上首位華裔市長。