建商、市府、鄰居喬不攏 東聖荷西廢高球場擬出售受阻

位於東聖荷西、占地115英畝的前Pleasant Hills高爾夫球場，正面臨未來開發方向的拉鋸。圖為為開發規畫圖。（取材自聖荷西市府官網）

位於東聖荷西 、占地115畝的前Pleasant Hills高爾夫球場正面臨未來開發方向的拉鋸。土地所有者杜伊諾（Duino）家族有意出售，但聖荷西市府、開發商與周邊居民對於應建多少住宅密度，各有不同立場，使得進程受阻。

根據聖荷西焦點報導，市府今年7月告知有意購買該土地的建商Lakeside Community，表示規畫的1700戶住宅密度偏低，且可負擔住房比率不足。由於市府計畫將該地自縣轄土地納入市範圍，市府估算該案住房量還差1129戶，其中低收入 住宅短少68戶。

市府催促建商提高住宅密度的同時，周邊多數獨立屋居民卻普遍反對三樓以上的大樓開發。但又有住房倡議團體則批評建商不夠積極，認為在如此大片土地上應該興建更多住宅，價值才會高。

杜伊諾家族代表、房產經紀人佩里（Stan Perry）表示，該家族多年來只希望土地能順利脫手，家族夾在社區與市府之間，只能等待一個雙方都能接受的方案。

Pleasant Hills高爾夫球場2004年因成本上升與市場需求轉移而關閉，至今荒置20年。家族長子Francis Duino表示，這塊土地開發案一再延宕，是聖荷西住房危機惡化的原因之一，「如果市府真心想蓋房，就必須與地主和開發商合作，而不是互相牽制。」

知情人士對聖荷西焦點透露，市長馬漢（Matt Mahan）團隊希望開發案再提高規模，但開發商表示必須在財務可行、市場現實與鄰里需求間取得平衡。他們強調，高密度與可負擔住宅會集中於最合適的位置，而靠近既有社區的區塊會維持較低樓層，以提高接受度。

該開發案位於聖荷西第八選區，由聖荷西市議員坎德拉（Domingo Candelas）主導社區溝通。他表示，目前仍是開發初期階段，未來仍有大量規畫與討論空間，但強調任何開發必須以社區需求與原則為基礎。建商預計最快2026年下半年提交完整方案，再由市議會審議。