節慶季 iTaiwan Foods台灣冷凍美食最低半價

iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價，最低半價起。（iTaiwan Foods提供）

時際歲暮，進入美國年底的節慶季，不如用一桌美味為歡樂氣氛帶來豐盛饗宴。iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，來自台灣的冷凍美食品項限時特價，最低半價起，且29日、30日將在北加 、南加 共四家門市提供現煮火鍋免費試吃，歡迎消費者前往品嘗。

這次iTaiwan Foods推出的活動因應美國年底的歡樂節慶氣氛，提供77樣台灣原汁原味的冷凍美食，從知名餐廳的即食料理、冷凍海鮮、冷凍水果，到甜點蛋糕，應有盡有，所有商品現正推出優惠活動，精選商品消費滿59美元，iTaiwan Foods將贈送限量設計款台灣地標購物袋。

iTaiwan Foods從11月20日至30日舉行「Taiwan Select台灣冷凍美食節」，29、30日在北加、南加共四家門市提供現煮火鍋免費試吃。（iTaiwan Foods提供）

美國華人近期流行在歲末天冷之際的節慶日吃火鍋，慶祝家人親友團聚，火鍋湯頭是少不了的一味。iTaiwan Foods這次嚴選知名台北餐廳–養心茶樓的冷凍火鍋底，其中包含養心茶樓酸白菜豆腐 鍋、養生藥膳鍋湯底供民眾試吃品嚐。

養心茶樓的酸白菜豆腐鍋湯頭純粹自然，清爽不膩，且有古法製作的有機豆腐，享受無負擔的甘美鮮甜。養生藥膳鍋則一直都是超人氣湯品，是滋養補身、煲湯首選，有獨家補氣配方，以嚴選中藥材熬煮，溫潤滋補、甘甜順口，是最熱銷養身藥膳湯頭。

紅袍麻辣鍋則是養心茶樓熱銷鍋物第一名，嚴選天然食材製作，是可以喝的麻辣湯，吃起來過癮又安心，內容是嚴選十餘種天然中藥材熬煮，麻中帶香外，溫順能飲卻不過於辛辣，許多消費者吃到久久不能忘懷。

iTaiwan Foods表示，活動期間還有再加碼贈品，凡購買任一養心茶樓火鍋底，再送西北爆濃魚子球、爆濃鮮蝦球火鍋料，兩樣擇一，送完即止。歡迎消費者周末前往實體店試吃。

iTaiwan Foods四家門市資訊：

北加聖荷西門市：1085 E Brokaw Rd #50, San Jose, CA 95131

南加奇諾崗門市：13089 Peyton Drive, Unit G, Chino Hills, CA 91709

南加羅蘭崗門市：1734 Nogales St., Rowland Heights, CA 91748

南加天普市門市：5781 Rosemead Blvd, Temple City, CA 91780