銅線頻失竊 聖荷西700街燈暗淡 聖荷西出新招應對

記者龔玥／聖荷西報導
銅線價格高引發盜竊，聖荷西出台措施應對。（記者龔玥／攝影）
隨著銅價上漲，矽谷地區的街燈、交通信號燈甚至輕軌基礎設施正頻繁遭遇盜竊，不只造成公共財產損失，目前更還有約700個街燈和信號燈處於停用狀態。為應對這一趨勢，聖荷西市官員採取了填沙箱體、暗中抓捕盜賊，並專門組建市政團隊進行銅線修復等一系列措施。

寬頻、電信、交通及執法領域的專家日前匯聚一堂，分析了這一問題對街燈、交通信號和VTA輕軌站帶來的影響，並尋求對策。聖荷西交通部副主任Rick Scott指出，聖荷西共有約6萬5000盞街燈和約940個交通信號燈，去年6月起盜竊案件驟增。他說，以往每月收到約10到15起銅線盜竊投訴，而自2024年6月以來，這一數字迅速上升到每月100至150起，城市資源一度被完全壓垮。

根據sanjose spotlight的報導，截至目前，聖荷西市政府已記錄約2200起盜竊事件，並修復其中1500起，但仍有約700個街燈和信號燈處於停用狀態。Scott強調：「停電意味著街區安全感下降，這是我們優先解決的問題。盜賊手段非常巧妙，直接破壞混凝土箱體取走銅線。現在我們在修復時，會先填充沙子再加混凝土層，到目前為止，這種方式已阻止了新盜竊事件的發生。」

聖荷西助理地區檢察官James Gibbons-Shapiro表示，執法不僅針對街頭小偷，更關注那些以高價回收和轉售銅線的有組織網路。「如果你購買了被盜的銅線，很可能賣給你的人就是潛伏的警方偵探。」他補充道。

同時，兩項新法律將在未來為城市提供保護。2025年1月生效的《第476號議案》禁止持有關鍵基礎設施金屬，並要求金屬回收商記錄所有交易；2024年9月生效的《第2371號議案》則使城市更容易用電網圍欄保護工業設施。小企業受影響尤為明顯。停電或盜竊導致互聯網中斷，可能造成數小時業務損失，有時盜賊甚至錯誤地拔取其他電纜。

銅作為基礎設施關鍵材料的高需求加劇了盜竊問題。2020年銅價約為每磅2.8美元，如今上漲至4.55美元，漲約63%。盜賊將基礎設施拆下賣到黑市，利潤可觀。專家們一致認為，短期內難以緩解盜竊壓力，因為銅作為重要金屬的價格和需求仍將持續上漲。市政府正在通過修復措施、法律手段及執法行動應對，但長期問題仍需社會各界共同關注。

