孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

有著「羊隊長」稱號的園區管理員石尚瑛和山莊志工一同照顧安養獲救火雞。（受訪者提供）

每年北美感恩節宰殺大量火雞，南加 小鸚鵡農場決定拯救100隻火雞，北加 孔雀山莊隨後加入救援火雞行列。參與多次救援動物的石尚瑛與山莊志工投入火雞救援，開始電話灣區 各處活宰場，目標是感恩佳節讓百隻火雞獲安養。

北加福智基金會為了推廣有機種植與關懷生命，2022年成立「孔雀山莊」。有著「羊隊長」稱號的園區管理員石尚瑛表示，小鸚鵡農場救援100隻火雞，然農場內空間不夠安置，目前陸續轉移孔雀山莊。從8月開始，孔雀山莊開始尋找活火雞準備救援，打遍灣區屠宰場電話，但一條龍作業的屠宰場幾乎不接外電，即便想要救援，也無從下手。整個火雞產業近乎壟斷，在產業鏈中很難找到切入機會。

火雞在山莊重獲新生，自由生活。（受訪者提供）

直到11月14日，志工找到一家小農供應的火雞屠宰場，屬於家庭式作業，志工一聽聞現場有八隻活火雞，立即決定買下，驅車五小時往返將火雞帶回山莊，小農飼養的火雞不僅親人，體型也比大型商業養殖的碩大許多，就是人們印象中的火雞雄赳赳模樣。

志工成功救援第一批火雞後，開始鎖定小農飼養火雞救援，清晨6點就等候在肉市，一旦遇上活火雞販售機會，就隨時買下送回山莊。在屠宰場中，石尚瑛清晨看到一批純真的小羊剛走進屠宰場，下午就成了一批批羊肉，讓石尚瑛在現場差點淚崩，「到過屠宰場，看到現場畫面，真的讓我覺得很難過」。

在北加獲救的小農飼養火雞，體型也比大型商業養殖的碩大許多，是人們印象中的火雞雄赳赳模樣。（受訪者提供）

回到山莊的火雞展現出不同個性，本預期火雞在山莊裡到處亂飛，卻沒想到放出來後，火雞並沒有到處跑，反而三五成群相依，三隻公火雞互相擠在一起，還有一隻母火雞跟著石尚瑛跑，石尚瑛到哪裡都跟著走，「我們還在觀察他們的個性，目前狀況都非常不錯，讓火雞們在山莊裡安生」。