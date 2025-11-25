我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

誰是庫克接班人？蘋果下任CEO 四大熱門人選浮出檯面

金融時報：美國24日已在阿布達比祕密舉行俄烏和平談判

孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

記者孫愛薇╱聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
有著「羊隊長」稱號的園區管理員石尚瑛和山莊志工一同照顧安養獲救火雞。（受訪者提供）
有著「羊隊長」稱號的園區管理員石尚瑛和山莊志工一同照顧安養獲救火雞。（受訪者提供）

每年北美感恩節宰殺大量火雞，南加小鸚鵡農場決定拯救100隻火雞，北加孔雀山莊隨後加入救援火雞行列。參與多次救援動物的石尚瑛與山莊志工投入火雞救援，開始電話灣區各處活宰場，目標是感恩佳節讓百隻火雞獲安養。

北加福智基金會為了推廣有機種植與關懷生命，2022年成立「孔雀山莊」。有著「羊隊長」稱號的園區管理員石尚瑛表示，小鸚鵡農場救援100隻火雞，然農場內空間不夠安置，目前陸續轉移孔雀山莊。從8月開始，孔雀山莊開始尋找活火雞準備救援，打遍灣區屠宰場電話，但一條龍作業的屠宰場幾乎不接外電，即便想要救援，也無從下手。整個火雞產業近乎壟斷，在產業鏈中很難找到切入機會。

火雞在山莊重獲新生，自由生活。（受訪者提供）
火雞在山莊重獲新生，自由生活。（受訪者提供）

直到11月14日，志工找到一家小農供應的火雞屠宰場，屬於家庭式作業，志工一聽聞現場有八隻活火雞，立即決定買下，驅車五小時往返將火雞帶回山莊，小農飼養的火雞不僅親人，體型也比大型商業養殖的碩大許多，就是人們印象中的火雞雄赳赳模樣。

志工成功救援第一批火雞後，開始鎖定小農飼養火雞救援，清晨6點就等候在肉市，一旦遇上活火雞販售機會，就隨時買下送回山莊。在屠宰場中，石尚瑛清晨看到一批純真的小羊剛走進屠宰場，下午就成了一批批羊肉，讓石尚瑛在現場差點淚崩，「到過屠宰場，看到現場畫面，真的讓我覺得很難過」。

在北加獲救的小農飼養火雞，體型也比大型商業養殖的碩大許多，是人們印象中的火雞雄赳...
在北加獲救的小農飼養火雞，體型也比大型商業養殖的碩大許多，是人們印象中的火雞雄赳赳模樣。（受訪者提供）

回到山莊的火雞展現出不同個性，本預期火雞在山莊裡到處亂飛，卻沒想到放出來後，火雞並沒有到處跑，反而三五成群相依，三隻公火雞互相擠在一起，還有一隻母火雞跟著石尚瑛跑，石尚瑛到哪裡都跟著走，「我們還在觀察他們的個性，目前狀況都非常不錯，讓火雞們在山莊裡安生」。

養殖火雞約在七到八個月遭到宰殺，火雞壽命近十年， 山莊未來目標救援火雞超破百隻，山莊內已有山頭上的野火雞近20多隻，連石尚瑛也不知道野火雞從何而來，山莊也陸續供應飼養野火雞，期望未來救援火雞與野火雞成為好朋友，「再怎麼救，只要繼續吃火雞就有農家以此維生。所以鼓勵大家吃一餐素火雞救一命」。

南加屠宰場中獲救的火雞，15日抵達孔雀山莊安置。（受訪者提供）
南加屠宰場中獲救的火雞，15日抵達孔雀山莊安置。（受訪者提供）

灣區 北加 南加

上一則

金山教育程度最高人口 住哪些郵區？

下一則

人流少、租金漲…舊金山Ikea美食廣場 首批加盟餐廳退出

延伸閱讀

廚師教如何烤出「最多汁」感恩節火雞 怕焦可覆蓋1物

廚師教如何烤出「最多汁」感恩節火雞 怕焦可覆蓋1物
多家零售商推感恩節優惠 10人份套餐僅40元

多家零售商推感恩節優惠 10人份套餐僅40元
台灣會館留學生感恩餐會送愛 海外過節飄家鄉味

台灣會館留學生感恩餐會送愛 海外過節飄家鄉味
松柏之家感恩節盛會 400嘉賓歡聚

松柏之家感恩節盛會 400嘉賓歡聚
感恩季節／冷凍即烤火雞 主婦救星

感恩季節／冷凍即烤火雞 主婦救星

熱門新聞

華人被巨浪卷入太平洋，父親遇難，五歲女童至今下落不明；示意圖。（記者邵敏／攝影）

華人1家加州大蘇爾觀浪被捲走 39歲父亡、5歲童失蹤

2025-11-17 14:32
面對不斷上漲的成本，舊金山餐館老闆們為自家菜單價格陷入羞愧與無奈的兩難境地。（取自Pexels）

成本不斷上漲 連廚師也對自己開的菜單價格感到慚愧

2025-11-21 19:31
南聖荷西知名社區「Country View Custom Estates 」，因可否設置社區大門爭議，與聖荷西市府的衝突持續升高。（谷歌地圖）

申請3度遭拒 豪宅社區告聖荷西市府 索償1.6億

2025-11-19 01:19
台灣將可在線上填寫入國登記表，申請過程全免費，但有不肖業者假冒線上登記表網站，至居民受騙報案。（記者羅士達／攝影）

入境台灣十月起線上填登記表 灣區居民遭假網站詐騙

2025-11-17 20:12
舊金山灣區貧困情況出現震驚惡化，在不到一年時間內，多達24.5萬名灣區居民跌入貧窮線以下，相當於灣區每十人中，就有近三人難以負擔基本生活開銷。(示意圖，Copilot AI生成)

舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下

2025-11-20 15:45
短款（左）與長款的iPhone Pocket 。(apple.com)

蘋果推iPhone背袋 售價高達230元仍賣光

2025-11-21 01:19

超人氣

更多 >
紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」

紐時：不必仰賴中國稀土的汽車儼然成為「汽車界的聖杯」
人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病

人算不如天算 退休專欄作家以為妥善規畫晚年妻子卻生病
川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」

川習通話 習稱維護二戰成果 「台灣回歸中國」
川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案

川普任命無效 聯邦法官駁回柯米、詹樂霞起訴案
美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…

美突破中稀土霸權 大馬為最有潛力盟國 但…