微軟Ignite大會明年仍在舊金山召開 旅遊業大利多

編譯組／綜合報導
微軟Ignite大會2026年仍將重返舊金山，這對該市旅遊業而言是一大勝利。（本報檔案照）
舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，微軟（Microsoft）公司仍會將其2026年Ignite大會遷返舊金山召開，並承諾未來多年持續在此舉辦。這對旅遊業而言是一大勝利。

這場本周舉行、將於周五（21日）落幕的科技大會今年吸引了2萬名與會者。據舊金山旅遊局（San Francisco Travel）統計，該活動預計將創造6800萬美元經濟效益，並帶動6萬8000個酒店住宿夜次。

微軟商業部門首席執行長阿爾托夫（Judson Althoff）在與市長羅偉（Daniel Lurie）的視頻通話中表示：「舊金山是彰顯微軟品牌魅力的絕佳之地，我們的客戶在此獲得了非凡體驗。」

與近期舊金山眾多科技活動相似，微軟大會聚焦人工智慧AI領域。該公司周二（18日）宣布與晶片巨頭輝達（Nvidia）及人工智慧企業Anthropic建立雲端合作。

微軟持有新成立的營利性實體OpenAI約27%股權，並長期投資該企業。但OpenAI今年已相繼宣布與甲骨文（Oracle）、亞馬遜（Amazon）等微軟競爭對手建立合作關係。

「微軟選擇將舊金山作為其主場，再次印證了我們早已知曉的事實：這座城市是全球創新樞紐。Ignite大會的回歸為馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）增添了強勁動能——2026年該中心將承辦36場大型活動，不僅超越2025年規模，更延續了全市持續向上的發展勢頭，」市長羅偉在社交媒體聲明中說。

盡管舊金山旅遊業尚未從疫情中完全復甦，遊客數量和消費額仍低於2019年創紀錄水平，但作為主要收入來源的會議預訂量今年有所增長。明年超級盃（Super Bowl）和世界盃（World Cup）等大型運動賽事將登陸灣區，這有望抵銷部分因川普（Donald Trump）政府政策和地緣政治緊張局勢引發的國際旅遊下滑。

Ignite是舊金山規模最大的科技會議之一，僅次於近3萬人參與的明年將更名為GDC遊戲節（GDC Festival of Gaming）的遊戲開發者大會（Game Developers Conference）、近4萬4000人參與的RSA網絡安全大會，以及Salesforce近5萬人參與的Dreamforce大會——後者是年度規模最大的會議。

