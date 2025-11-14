我的頻道

350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

「太子集團」吹哨者揭祕：陳志身家約600億美元 在倫敦有多處豪宅

350億元併購案後 新思科技將裁員2800人

編譯林思牧／綜合報導
新思科技Synopsys位於桑尼維爾的總部。(谷歌地圖)
高科技業員工仍處在狂風巨浪之中，矽谷晶片設計巨頭新思科技（Synopsys）在進行350億美元併購案後，預期將裁員2800人之多。

舊金山紀事報報導，科技業動盪的另一個跡象表明，新思科技計畫裁減其全球員工中的10%。該公司最近提交的文件證實了這一消息。這家位於桑尼維爾的公司主要生產用於設計和測試半導體的軟體，它已於11月9日向證券交易委員會SEC披露了裁員計畫。

這項經董事會批准的重組計畫預計將裁減至多2800個職位，而該公司目前共有2萬8000名員工。新思科技預計將為此支付3億至3.5億美元的稅前費用，其中包括遣散費和關閉工廠的成本，並計畫在2027財年末完成該計畫。公司表示裁員主要發生在2026財年，該財年已於11月1日開始。

新思科技在聲明中表示：「我們正在採取一系列有針對性的措施來提高效率，以擴大業務規模，加速策略實施，並抓住最具成長潛力的機會。這些舉措將導致我們在2026財年期間減少全球員工人數。我們非常重視這些措施，並承諾尊重受影響的員工，並在過渡期間為他們提供支持。」

根據提交給加州政府的文件，新思科技已向加州就業發展局提交了多份監管通知，表明其位於桑尼維爾的辦公地點將至少有175名員工面臨永久性裁員。裁員將於2026年1月生效，這表明該公司在灣區的大規模重組已經開始。

此次裁員是在新思科技斥資350億美元收購總部位於賓州的工程模擬公司Ansys之後進行的。Ansys的工具廣泛應用於從汽車到航太等各個產業。

這項交易在經過監管審查後於今年稍早完成，擴大了Synopsys在快速成長的模擬軟體領域的業務範圍，但也引發了員工對業務重疊和成本的擔憂，深怕自己的職位遭到裁撤。

