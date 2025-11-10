日式料理、動漫文化…舊金山日本城人氣旺 年輕人湧入打卡

舊金山日本城人氣爆棚，年輕族群周末湧入打卡。（記者李怡╱攝影）

9日，周末午後的舊金山日本 城（Japan town）熱鬧非凡。從Japantown Peace Plaza中庭到餐館走廊，處處可見年輕人排隊、聚餐、逛店的身影。陽光從玻璃天窗灑下，照亮滿座的用餐區與滿滿的笑聲，彷彿讓人一秒走進東京街頭。

記者走訪當天，日本城西館裡的多家餐廳都大排長龍。位於一樓的「Nande-Ya」與「Kushi Tsuru」前，年輕人沿著日式燈籠的紅色光影排成長隊，來自舊金山州立大學的學生Emily笑說，每次來都要等至少半小時，但跟同學們一起說笑聊天覺得時間花的也很值得。她說幾乎每月都會和朋友來吃拉麵、逛動漫店。

除了拉麵與壽司，烏龍麵、炸豬排與咖哩飯等日式家常料理也吸引大量食客。許多年輕人趁著周末聚會、慶生或約會，讓整個美食街人潮絡繹不絕。

走進商場另一端，動漫文化氣息更是濃厚。牆上懸掛著Manga藝術展的粉紅旗幟，店內播放著日本流行音樂。許多年輕人穿著卡哇伊風格的服飾，甚至還有Cosplay打扮的遊客拍照打卡。

一名身穿櫻花粉外套的少女受訪時說，她特地從南灣開車來，就是想買限定版的玩偶和漫畫。書店和動漫商品店內人潮擁擠，櫃檯前排滿了正在挑選明信片、貼紙與公仔的學生和家庭。

除餐廳與動漫店外，位於走廊角落的手工茶具店「Cha-To」也吸引不少人駐足。店內陳列著日本鐵壺、茶碗與抹茶粉，空氣中飄著淡淡茶香。老闆表示，疫情 後人們更重視生活儀式感，許多年輕人開始學習泡茶、收藏茶具，我們周末一天可以接待上百位顧客，其中很多是20多歲的年輕人。

日本城近年經歷翻新與復甦，雖然標誌性的廣場和平塔的翻新還在進行中，但是絲毫沒有影響日本城吸引更多本地居民與觀光客前來。許多年輕人將這裡視為舊金山最有氛圍的聚會點，不論是吃飯、逛街還是拍照打卡，都成為社群媒體的熱門話題。

一位在日本城開店十年的商戶表示，以前日本城比較安靜，現在幾乎每個周末都像節日一樣熱鬧。近期遊客回流與年輕族群的支持，讓商圈再現活力。

從日式料理香氣到動漫文化風潮，日本城如今已成為舊金山最受年輕世代喜愛的城市角落之一，也見證了疫情後城市生活的重生與多元文化的再聚。