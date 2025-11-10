外列治文區深夜槍擊案 1男重傷 4青年輕傷

列治文區分局長Kevin Lee表示：「傷者在9時前不久發生肢體衝突，隨後演變成槍擊，目前共有五名傷者被送醫。」（記者王子涵／攝影）

舊金山 警方表示，8日晚間在外列治文區（Outer Richmond）靠近Safeway超市發生一起槍擊 事件，共造成一名男子重傷、四名青少年輕傷。警方指出，槍擊起因為一場爭執，暫無人被捕。

根據警局聲明，警員於晚間9時左右接獲報案，趕赴Fulton街與海傍公路（Great Highway）交會口附近，發現多名傷者中彈倒地。所有傷者隨後被送往舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital），其中一名成年男子傷勢危及生命，其餘四人為非致命傷的青少年。

列治文區分局長李凱文(Kevin Lee，音譯)在現場受訪時表示：「傷者在9時前不久發生肢體衝突，隨後演變成槍擊，目前共有五名傷者被送醫。」

槍擊地點位於Fulton街與La Playa St街的Safeway超市旁，現場一度陷入混亂，目擊者紛紛逃散。警方封鎖街區並展開調查，目前尚未逮捕任何嫌犯。

市長羅偉（Daniel Lurie）發表聲明譴責暴力行為，表示：「這種暴力事件並不代表我們的城市，我們絕不會容忍它。」警方強調，這起槍擊看似為單一事件，沒有對公眾造成持續威脅。

目擊者19歲的柯克蘭（Tommy Corcoran）表示，他剛從鳳凰城搬來灣區 僅一周，當晚原本計畫前往金門大橋與海灘遊玩。「我走在金門公園靠近海灘的地方，聽到像汽車回火的聲音，接著是一連串的槍響，大家都開始奔逃，有人朝Safeway跑去。」他說，自己趴在樹木後試圖躲避，手機也因此遺失。

警方呼籲知情人士提供線索，可致電舊金山警局熱線 (415) 575-4444，或傳送簡訊至TIP411與警方聯繫。