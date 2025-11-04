矽谷特映「造山者」激發跨世代共鳴 台裔青年受鼓舞

高中生顏明宣對於未來，也想從事與紀錄片中前輩一樣工作。(記者孫愛薇╱攝影)

「造山者－世紀的賭注」台灣半導體紀錄片到矽谷 的特映，在矽谷的眾多台灣家庭也攜家帶眷前來支持，有在矽谷硬體產業工作的台裔第二代首次瞭解台灣半導體發展史，也有台灣年輕工程師表達對未來科技趨勢的不確性，在影片中獲得鼓勵與方向 。

在矽谷硬體產業任職的Lennon Kalodrich表示，自己有著一半台灣的血緣，並在台灣出生長大到六歲，但對台灣的科技史並無太多了解，很高興能在紀錄片中了解這段歷史。在科技產業中，很多公司都使用非常多台積電 的代工服務，Lennon Kalodrich的工作也與矽谷與大科技公司有密切合作，他認為能看到如此具有代表性科技公司台積電來自與自己出生地一樣的台灣，感覺非常好。

現就讀灣區 學校的台裔高中生顏明宣(Ethan Yen)分享，本身也想從事電機相關，觀影學到很多台灣半導體歷史，對於未來，也想從事跟前輩一樣的工作，影片中年輕的台灣工程師們在很艱辛狀況下學習科技技術，「這讓我感到很難忘也很驕傲，在這麼難的情況下，他們還是做到了」。