東京Ginza Nishikawa生吐司快閃灣區 1條25元、預約才買得到

深受歡迎的銀座西川吐司。（取材自Ginza Nishikawa官網）

來自東京、曾創下單日熱賣6萬6000條驚人紀錄的高級生吐司品牌「銀座西川」(Ginza Nishikawa)，日前現身灣區 ，以快閃形式展開限量販售，快閃地點包括聖荷西，桑尼維爾和密爾比達 ，迅速在華人社群和美食圈掀起轟動。雖然並非現場排隊購買，而是透過網路預約制訂購，仍在短時間內預約額滿，一條難求。

這款在亞洲多地引發搶購潮的神級吐司，以極致柔軟、拉絲口感與濃郁奶香著稱，不加雞蛋與防腐劑，主打可單吃、不需烘烤或塗抹醬料即可入口享用。其在灣區的售價為每條25美元，成為目前同類麵包中單價最高者之一；相比之下，下一步該品牌在南加州 地區販售的吐司，每條售價為20美元，遭到了顧客的小小吐槽，有顧客半開玩笑地說：「早知道就開車去爾灣買了，還能省下一杯奶茶錢。」

顧客評價普遍正面。許多已成功預約購買的消費者說︰「聞起來比一般吐司更有奶香，手撕時能明顯看到細密拉絲。」也有人形容其口感「像棉花糖般鬆軟，但又帶有彈性」，「即使不加任何配料，吃原味就已經很好吃」。

Ginza Nishikawa並未在灣區設立實體店面或常駐櫃位，而是以限量快閃、預約配送的方式登陸。此次供應數量有限，採取線上預約、指定地點取貨的方式開放訂購。由於其高人氣與限量供應，短時間內即全部售罄。