舊金山公共圖書館「全民氣候」活動 用行動守護地球

舊金山公共圖書館將舉辦「全民氣候」活動，用行動守護地球。（記者李怡╱攝影）

舊金山 公共圖書館（SFPL）7月將舉辦「全民氣候」（Everybody′s Climate）系列活動，透過電影、音樂會、讀書會與詩歌朗誦，圖書館邀請全城居民一起關心氣候變遷 、思考如何為地球盡一份力。

「全民氣候」今年的節目多元，除了在圖書館內舉行，也有線上場次，還特別與市環境局合作，幫助市民了解如何申請節能補助，還有為青少年設計的「氣候行動讀書會」和手作課程。所有活動分布在舊金山多個分館舉行，免費參加。

系列活動將於7月5日在灣景區的The New Farm拉開序幕，當天有書籍贈送、現場音樂表演和手作工藝，還有特別出動的「行動圖書車」；7月6日則有針對符合資格的屋主與房客提供的免費節能升級計畫，該講座將以英文、中文和西班牙文在主圖書館的中國中心同步舉辦。

7月12日，作者Steven Mayers與Jonathan Freedman將在線上主持一場關於如何面對氣候焦慮與悲傷、化解分歧、共同找出解決之道的座談會。7月24日，主圖書館將邀請「氣候誠信中心」以及保險 專家探討因氣候變化引發的保險危機，民眾可登錄了解更多信息：sfpl.org/everybodysclimate。