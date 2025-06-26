交通局表彰交通大使 感謝多年來在白蘭站奉獻

●交通大使代表唐勁輝表示，華埠白蘭站是舊金山面向世界的一扇窗。（記者李怡／攝影）

舊金山 交通局（SFMTA）25日表彰由青年中心（CYC）帶領的交通大使，感謝他們多年來在華埠 白蘭站的奉獻。

「華埠是舊金山的心臟地帶，過去12年，這些交通大使一直在歡迎訪客、幫助居民，也為我們的交通系統注入了溫暖和人情味，」舊金山市長羅偉 （Daniel Lurie）說，「他們的付出不僅改善了交通體驗，也讓我們的社區更加緊密。」

市長羅偉向大使們頒發榮譽證書。（記者李怡／攝影）

交通大使們長年以多語言服務華埠居民與來訪旅客，提供路線導航、票價說明，也即時回報車站設施狀況。特別是在華埠長者人口比率高的情況下，雙語協助顯得尤為重要。

舊金山交通局長寇淑寶說︰「大使們不只是協助進出站交通，更是我們與社區之間的橋梁。」

交通大使代表唐勁輝（Frank Tang）表示，這一計畫不只是為了華埠也同時服務整個舊金山市，每天為來自世界各地的旅客解釋各式各樣的問題，是一扇展現舊金山的窗口，也是舊金山與國際之間的一座橋梁。