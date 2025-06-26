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男子駕車突發病 衝入民宅撞上瓦斯桶　

記者李怡╱舊金山報導
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舊金山男子突發病駕車衝入民宅後院，撞上瓦斯桶。（舊金山消防局供圖）
舊金山男子突發病駕車衝入民宅後院，撞上瓦斯桶。（舊金山消防局供圖）

舊金山消防局官方社媒帳號表示，舊金山25日中午Cole Valley附近的Frederick與Masonic街口發生驚險車禍。一輛私家車突然失控駛上人行道，衝進民宅後院，並碰撞到陽台上的瓦斯桶，所幸並未引發火災。

根據舊金山消防局的說法，這起事故，駕駛者疑似因醫療急症突發導致車輛失控，並偏離道路，撞進私宅後院。駕駛人僅受輕傷，目前已送醫治療，事故中沒有其他人受傷。不過屋主的後院陽台已經變形，暫時無法使用。市府建築檢查部門（Department of Building Inspections）也已展開調查，確認建物是否受損，並聯繫屋主與住戶，提供後續補救措施。

近來舊金山接連發生車輛暴衝事件。幾天前，有兩名女子駕車衝進Mission區一家餐廳的戶外用餐區，引起不少關注。

事故現場已於當天下午2時15分左右清理完畢，車輛也被拖離現場，Frederick與Masonic街口交通已全面恢復正常。目擊者指出，當時有大批消防員、警員和拖吊人員湧入社區處理現場，場面一度緊張，整個後院也幾乎被車子壓毀，「幸好那桶瓦斯沒有爆，不然整排房子都可能遭殃。」

消防局提醒市民，類似突發醫療情況在駕駛中並不罕見，呼籲有慢性病史或身體不適者避免獨自駕駛，並建議市民多關心家中長輩的健康狀況，確保行車安全。此外，也建議屋主檢查家中瓦斯設施的安全性與擺放位置，避免危險物品長期暴露於戶外高風險區域。

舊金山男子突發病駕車衝入民宅後院，撞上瓦斯桶。（舊金山消防局供圖）
舊金山男子突發病駕車衝入民宅後院，撞上瓦斯桶。（舊金山消防局供圖）

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