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舊金山大學5名前棒球隊員 控告前教練營造「虐待與性暗示氛圍」

記者王子涵／舊金山報導
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圖為舊金山大學棒球場。（取自學校官網）
圖為舊金山大學棒球場。（取自學校官網）

五名前舊金山大學（University of San Francisco, USF）棒球隊選手周三向聯邦法院提起訴訟，指控前教練賈拉塔諾（Nino Giarratano）與中村卓（Troy Nakamura）長期在隊內營造「虐待與性暗示氛圍」，而校方則放任不管，未建立有效防範制度。

這份52頁的訴狀由原告提交至位於舊金山的美國地方法院，內容與2022年3月另一宗由三名前球員提出的訴訟類似，兩名教練皆為共同被告。該案後來有11人加入，目前原告總數已達19人。

最新訴訟指出，教練中村曾與球員一同淋浴，並對球員詳細描述性幻想；賈拉塔諾則曾猛擊一名球員胸口，甚至抓住另一人頸部後將其重摔在地。控方表示，兩人對拒絕參與其「性化、劇場化文化」的球員展開報復。

中村與賈拉塔諾曾長期執掌USF棒球隊，賈拉塔諾執教長達24年，中村則擔任助理與副教練超過20年。2022年1月，USF因人事調查解雇中村；兩個月後，舊金山紀事報曝光詳細指控，學校隨即將賈拉塔諾革職。

新一批原告為在2020至2023年就讀USF的球員，訴狀中稱，其中四人因教練行為選擇離開學校。他們指控，球隊安排出差時教練與球員共住、共浴。有一次，中村洗澡後赤裸走進房間，與球員談論性幻想。

原告均以John Doe化名出現在訴訟書上。

原告稱，賈拉塔諾曾當面辱罵「你X的很爛」，並猛力推擠「John Doe17號」，只因他在體能訓練表現不佳。

原告律師強調，這些行為早有紀錄，但USF多年來未有作為。「在長達20年的時間內，USF完全放棄對學生運動員的保護責任，」代表律師塞爾賓（Jonathan Selbin）說，「學校不僅未處理舉報，也拒絕與受害者進行和解對話，更沒有改革制度。」

訴訟指出，早自2000年起USF就接獲至少四起正式投訴，並有其他球員透露，自己也是因隊內環境惡劣而離校。然而，USF「從未採取實質行動」應對問題。

2022年最初的三名原告「John Doe1至3號」提出指控，他們描述中村曾當眾裸身、做出下體搖擺動作、甚至模擬從球員胯部吃義大利麵等羞辱情節，賈拉塔諾目睹後不但未制止，反而親吻十字架項鍊、抬頭望天，表現漠視。

該案原為集體訴訟，但今年3月法官駁回集體認定，要求球員分別提出個案主張。雖然尚無審判日期，但法庭可能允許19名原告合併審理。

目前USF尚未就最新訴訟發表回應。

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