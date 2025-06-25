金州女武神創隊首季估值5億 創女子職業運動紀錄

金州女武神在創隊首季，就創下高達5億美元 的估值。（取自金州女武神官網）

據體育商業媒體Sportico周二報導，WNBA最新擴編球隊金州女武神（Golden State Valkyries）在創隊首季，就創下高達5億美元 的估值紀錄，成為歷史上首支市值突破5億美元門檻的女子職業運動隊。

女武神的估值幾乎為WNBA聯盟平均水準（2.69億美元）的兩倍，亦高於排名第二的紐約自由隊（4.2億美元）與第三的印第安納狂熱隊（3.35億美元）。根據報導，整個WNBA目前12支球隊的總估值為35億美元。

女武神由金州勇士隊老闆喬拉科布（Joe Lacob）出資成立，2023年以5000萬美元擴編費取得第13支球隊資格，並將主場設於舊金山 大通中心（Chase Center）。球隊創隊首季便締造連續七場主場售罄的紀錄，成為聯盟史上最具票房吸引力的擴編球隊。

「你永遠不該把這當作理所當然。」總教練中瀨（Natalie Nakase）於14日主場擊敗西雅圖風暴後說，「在這裡有1萬8000名球迷支持我們，那是一份只有12支球隊的選手才能體會的特權。這些球迷知道何時該歡呼、何時該抗議錯誤判決，這份共鳴感讓我們更願意為他們而戰。」

女武神目前戰績為七勝六敗，位於聯盟中游，但表現已優於歷來所有擴編新球隊的同期成績。他們在近六場比賽中贏下五場，包括日前擊敗由克拉克（Caitlin Clark）領軍的印第安納狂熱隊，引發球迷對其晉級季後賽 的高度期待。

若女武神成功挺進季後賽，將可能成為WNBA史上首支創隊即闖進季後賽的新軍。據傳因大通中心檔期受限，球隊或考慮轉戰勇士舊主場屋崙 體育館（Oakland Arena）應戰。不過球團內部兩位消息人士向舊金山紀事報證實，現階段「沒有打算離開大通中心」。

根據WNBA賽制，季後賽首輪為三戰兩勝制，由較高種子隊主場進行前兩場。若女武神名列低位，僅可能主辦決勝第三戰。而9月19至21日大通中心將舉辦拉沃盃（Laver Cup）網球賽，9月24與25日亦有音樂會檔期，但球團強調將盡力保留主場權利。

進入第二輪後，賽事改為五戰三勝制，高種子隊將主辦第一、二與第五戰。目前除9月30與10月1日外，大通中心場地檔期相對開放，但10月起勇士隊季前賽行程尚未公布，仍存在潛在衝突。

Sportico同時指出，擴編費用反映出WNBA市場成長。明年將加入聯盟的波特蘭與多倫多新隊，前者整體投入金額達1.25億美元，後者則為1.15億美元，均包含新設訓練中心成本。預估未來新球隊單單擴編費就將高達2.5億美元。