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人口普查時點調查 聖塔克拉拉縣遊民增8.2%

記者龔玥╱聖荷西報導
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在2025年「人口普查時點」（Point-in-Time, PIT）調查初步結果中，聖塔克拉拉縣無家可歸者人數呈上升趨勢。資料顯示，該地區無家可歸人口總數從2023年的9903人增加至1萬711人，增幅達8.2%。其中，接受庇護的人數增長了近30%，顯示出庇護容量擴大以及床位使用率提高；而無庇護者的人數則相對持平，僅增長1%。

專家指出，這一變化反映了當前聖塔克拉拉縣住房危機的嚴峻態勢。由於經濟適用房嚴重短缺、薪資增長滯後及結構性不平等等長期問題，加上新冠疫情以來持續加劇的經濟壓力，使得越來越多居民陷入無家可歸的境地。

為應對挑戰，聖塔克拉拉縣在2024至2025財政年度投入約4.46億元，用於無家可歸預防、緊急庇護、臨時住房及永久支援性住房等服務。這些投資也幫助該縣在2023年至2025年間協助逾8000人脫離無家可歸狀態。

縣行政長官詹姆斯·R·威廉姆斯說：「盡管聯邦與州政府的社會服務資金面臨威脅，聖塔克拉拉縣仍堅定承諾擴充庇護容量與推動永久住房方案，以根本性解決無家可歸問題。」他呼籲各級政府通力合作，解決住房短缺這一根源性問題。

此外，聖塔克拉拉縣與巴洛阿圖合作建設一座新庇護所，預計將於今年底開放，新增135張床位。除了短期安置，聖塔克拉拉縣亦著眼於長期解決方案。自2016年起，該縣已投入逾10億元用於支持性與經濟適用住房建案。目前「A號保障性住房債券」計畫推進順利，預計將超額完成原定建造4,800套新住房的目標。今年5月，縣監事會再批准2870萬元，用於在聖荷西興建612套新的經濟適用住房。

2025年PIT調查由聖塔克拉拉主導，協調包括聖荷西市在內的15個轄區及超過500名志願者參與。預計將在夏末公布包含人口細節及子群體特徵的完整統計結果。

庇護 聖荷西 人口普查

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