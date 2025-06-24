買不到火險 納帕酒莊配備消防車和軍用技術自保
夏季伊始葡萄枝葉日趨茂密之際，野火風險也大幅升高。納帕有些酒莊如今買不到保險，開始配備消防車和軍用科技自保。
舊金山紀事報報導，納帕谷最具破壞力的兩年（2017年和2020年）記憶猶新，但為未來做好準備卻變得困難重重。這裡的許多業主再也無法獲得或負擔火險，今年4月，川普政府又終止了拜登政府授予該縣的3400萬元火災緩解撥款。
因此納帕谷社區，尤其是這裡的釀酒商，已經著手採取行動。酒莊正在聘請私人消防隊，購買專業設備，並訓練葡萄園員工操作消防設備。一些酒莊安裝了地下儲水庫，用於為其廣泛的灑水系統供水。另一些酒莊正在考慮一項尚未成熟的自動化技術，該技術可以在大型酒莊周圍形成一個防火「穹頂」（dome）。
很少有人比Chappellet酒莊的執行長兼董事長查帕雷（Cyril Chappellet）投入更多，他沒有火災保險，每年卻要花費數十萬元用於防火工作。他的秘密武器是一輛飛機場專用消防車（Aircraft Rescue and Fire Fighting truck），那本是用於撲滅商用飛機的火災。
「如果一架噴射機降落時發生爆炸–這就是我們擁有的那種消防車，」他的妻子Blakesley Chappellet說。 這款消防車全新時的售價可能超過100萬元，但查帕雷表示他在拍賣會上買得非常划算。
納帕谷代表著鄉村與富人的獨特交匯，像查帕雷這樣的葡萄酒商正在利用許多加州土地所有者夢寐以求的資源。再加上當地日益強大的消防非營利組織的努力，納帕谷的葡萄酒行業正在投入巨資，以應對可能再次發生的「格拉斯火災」（Glass Fire）。
一家以色列公司計畫明年在加州葡萄園推出一項名為「FireDome」的新技術。這「穹頂」的設計靈感源自軍用飛彈發射系統，由類似氣球的膠囊組成，膠囊內裝有水或鹽基阻燃劑。執行長本傑米尼（Gadi Benjamini）表示，這些膠囊一旦感應到火災就會自動升空。這並非字面意義上的穹頂，而是「通過365度環繞葡萄園，我們創建了一道地面屏障，防止火勢蔓延至葡萄園。」
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