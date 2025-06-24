買不到火險 納帕酒莊配備消防車和軍用技術自保

FireDome系統作用的示意圖。（取自fire-dome.com網頁)

夏季伊始葡萄枝葉日趨茂密之際，野火風險也大幅升高。納帕有些酒莊如今買不到保險 ，開始配備消防車和軍用科技自保。

舊金山紀事報報導，納帕谷最具破壞力的兩年（2017年和2020年）記憶猶新，但為未來做好準備卻變得困難重重。這裡的許多業主再也無法獲得或負擔火險，今年4月，川普政府又終止了拜登 政府授予該縣的3400萬元火災緩解撥款。

因此納帕谷社區，尤其是這裡的釀酒商，已經著手採取行動。酒莊正在聘請私人消防隊，購買專業設備，並訓練葡萄園員工操作消防設備。一些酒莊安裝了地下儲水庫，用於為其廣泛的灑水系統供水。另一些酒莊正在考慮一項尚未成熟的自動化技術，該技術可以在大型酒莊周圍形成一個防火「穹頂」（dome）。

很少有人比Chappellet酒莊的執行長兼董事長查帕雷（Cyril Chappellet）投入更多，他沒有火災保險，每年卻要花費數十萬元用於防火工作。他的秘密武器是一輛飛機場專用消防車（Aircraft Rescue and Fire Fighting truck），那本是用於撲滅商用飛機的火災。

「如果一架噴射機降落時發生爆炸–這就是我們擁有的那種消防車，」他的妻子Blakesley Chappellet說。 這款消防車全新時的售價可能超過100萬元，但查帕雷表示他在拍賣會上買得非常划算。

納帕谷代表著鄉村與富人的獨特交匯，像查帕雷這樣的葡萄酒商正在利用許多加州 土地所有者夢寐以求的資源。再加上當地日益強大的消防非營利組織的努力，納帕谷的葡萄酒行業正在投入巨資，以應對可能再次發生的「格拉斯火災」（Glass Fire）。

一家以色列公司計畫明年在加州葡萄園推出一項名為「FireDome」的新技術。這「穹頂」的設計靈感源自軍用飛彈發射系統，由類似氣球的膠囊組成，膠囊內裝有水或鹽基阻燃劑。執行長本傑米尼（Gadi Benjamini）表示，這些膠囊一旦感應到火災就會自動升空。這並非字面意義上的穹頂，而是「通過365度環繞葡萄園，我們創建了一道地面屏障，防止火勢蔓延至葡萄園。」