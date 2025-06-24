我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

買不到火險 納帕酒莊配備消防車和軍用技術自保

編譯林思牧／綜合報導
FireDome系統作用的示意圖。（取自fire-dome.com網頁)
FireDome系統作用的示意圖。（取自fire-dome.com網頁)

夏季伊始葡萄枝葉日趨茂密之際，野火風險也大幅升高。納帕有些酒莊如今買不到保險，開始配備消防車和軍用科技自保。

舊金山紀事報報導，納帕谷最具破壞力的兩年（2017年和2020年）記憶猶新，但為未來做好準備卻變得困難重重。這裡的許多業主再也無法獲得或負擔火險，今年4月，川普政府又終止了拜登政府授予該縣的3400萬元火災緩解撥款。

因此納帕谷社區，尤其是這裡的釀酒商，已經著手採取行動。酒莊正在聘請私人消防隊，購買專業設備，並訓練葡萄園員工操作消防設備。一些酒莊安裝了地下儲水庫，用於為其廣泛的灑水系統供水。另一些酒莊正在考慮一項尚未成熟的自動化技術，該技術可以在大型酒莊周圍形成一個防火「穹頂」（dome）。

很少有人比Chappellet酒莊的執行長兼董事長查帕雷（Cyril Chappellet）投入更多，他沒有火災保險，每年卻要花費數十萬元用於防火工作。他的秘密武器是一輛飛機場專用消防車（Aircraft Rescue and Fire Fighting truck），那本是用於撲滅商用飛機的火災。

「如果一架噴射機降落時發生爆炸–這就是我們擁有的那種消防車，」他的妻子Blakesley Chappellet說。 這款消防車全新時的售價可能超過100萬元，但查帕雷表示他在拍賣會上買得非常划算。

納帕谷代表著鄉村與富人的獨特交匯，像查帕雷這樣的葡萄酒商正在利用許多加州土地所有者夢寐以求的資源。再加上當地日益強大的消防非營利組織的努力，納帕谷的葡萄酒行業正在投入巨資，以應對可能再次發生的「格拉斯火災」（Glass Fire）。

一家以色列公司計畫明年在加州葡萄園推出一項名為「FireDome」的新技術。這「穹頂」的設計靈感源自軍用飛彈發射系統，由類似氣球的膠囊組成，膠囊內裝有水或鹽基阻燃劑。執行長本傑米尼（Gadi Benjamini）表示，這些膠囊一旦感應到火災就會自動升空。這並非字面意義上的穹頂，而是「通過365度環繞葡萄園，我們創建了一道地面屏障，防止火勢蔓延至葡萄園。」

加州 保險 拜登

上一則

兩次山體滑坡…聖馬刁海灘公園開放時間推遲1年

下一則

去年火災陰影 聖荷西今年取消阿爾馬登湖國慶煙火秀

延伸閱讀

山火致動物收容所爆滿 急需捐款拯救90隻貓狗

山火致動物收容所爆滿 急需捐款拯救90隻貓狗
科技就業職位減少 灣區個人破產案件激增

科技就業職位減少 灣區個人破產案件激增
灣區周末迎強風降溫 可能引發火災風險

灣區周末迎強風降溫 可能引發火災風險
灣區迎強風降溫　火災風險升高 可能造成大規模停電

灣區迎強風降溫　火災風險升高 可能造成大規模停電
加州最富有縣 聖馬刁家庭中位年收15.6萬

加州最富有縣 聖馬刁家庭中位年收15.6萬

熱門新聞

US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束