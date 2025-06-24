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德利市華男參與詐騙 律師歸咎貧窮與共產主義

編譯組╱綜合報導
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德利市華裔男子因數百萬美元的詐騙計畫被判入獄18個月，其律師歸咎於貧窮及共產主義。圖為示意圖。(取自Pexels)
德利市華裔男子因數百萬美元的詐騙計畫被判入獄18個月，其律師歸咎於貧窮及共產主義。圖為示意圖。(取自Pexels)

聖荷西信使報（Mercury News）報導，法庭紀錄顯示，一名德利市（Daly City）男子因參與一起數百萬美元的詐騙案而被判處18個月的聯邦監禁，並被勒令支付20多萬美元的賠償金。

29歲的陳明濤（Mingtao Chen，音譯）被聯邦地區法官湯普森（Trina Thompson）判刑，她還命令陳向該詐騙案的受害者支付大約20萬8163美元。 陳捲入了一起範圍廣泛的詐騙案，受害人被騙匯入大筆資金。

檢察長估計，全美有 「數十名甚至數百名 」受害者，騙子們總共騙取約200萬美元。 據報導，陳利用護照設立了一個假名銀行帳戶，當局稱，他的詐騙受害者會被騙向該帳戶匯款。 檢察長稱，他在得知自己被調查後試圖離開美國。

陳的律師賓德曼（Boris Bindman）在一份量刑備忘錄中寫道，陳 「出於對永無休止的貧困生活的恐懼，以及對無法獲得經濟保障的恐懼」，加入了這一騙局。 他在量刑備忘錄中三次提到陳離開共產黨中國來到美國，並指出陳在被指控後的六個月內認罪。

「腐敗和裙帶關係最終成為中國社會通往繁榮和權力的最可靠途徑，商界和政界人士使用的方法更像是黑社會而非法律慣例，因為黑幫的價值觀和慣例逐漸影響了中國日常生活各個方面的行業和制度，」賓德曼寫道，「這就是陳先生成長於內的無法無天、『為所欲為』和『一方得益一方受損的』的世界。」

聖荷西 共產黨 護照

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