數百人聚集市府 抗議羅偉預算案削糧食銀行、法律支援、住房補助…

約300名民眾排隊等候進入市議廳發言，前後持續數小時。(取自舊金山市府TV)

數百名抗議者23日聚集在舊金山 市政廳內，反對市長羅偉 （Daniel Lurie）提出的大規模預算削減計畫，批評其削減糧食銀行、語言協助、法律支援、住房補助等非營利項目，卻維持警察與監獄支出。

據媒體Mission Local報導，該預算案擬在兩年內削減2億元非營利經費，並裁撤1400個市府職位。同時，預算案保留了對聖布魯諾監獄附屬設施的撥款。羅偉須在6月30日前提交最終預算，以填補8億元赤字。市議會預算與撥款委員會本周正展開協商，周三將再度開會。

約300名民眾排隊等候進入市議廳發言，前後持續數小時。參與的市議員包括陳詩敏（Connie Chan）、陳小焱（Chyanne Chen）、麥德誠（Matt Dorsey）、殷嘉立（Joel Engardio）、孟達文（Rafael Mandelman）與華頌善（Shamann Walton）。他們輪流離席短暫休息，場內則持續進行發言。

許多受影響的團體警告，如不恢復經費將面臨關閉。服務街友的「街友連線計畫」（Project Homeless Connect）恐失去93%經費。執行長霍爾曼(Pamela Grayson-Holmon）表示，這將使數千名弱勢居民失去最後的庇護 。

「這不是預算調整，而是切斷前線照護，」她指出，「我們是低成本、高效率的防危機系統。」

下午，人民預算聯盟代表佔領市政廳二、三樓走廊，高舉「反對新監獄、反對預算刪減」標語。有抗議者從三樓垂掛寫有「停止刪減」、「No más recortes！」及「新監獄掏空基本服務」的布條，並高喊「誰的預算？我們的預算！」

數分鐘後，縣警移除布條，示威氣氛稍緩，但長長的發言人龍仍未散去。