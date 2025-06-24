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灣區仇恨犯罪再起 市議員倡設高額舉報獎金

記者王子涵╱舊金山報導
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市議員麥德誠倡議設立「舊金山仇恨犯罪舉報獎金基金」，威嚇仇恨施暴者。(本報檔案照)
市議員麥德誠倡議設立「舊金山仇恨犯罪舉報獎金基金」，威嚇仇恨施暴者。(本報檔案照)

近日灣區仇恨事件頻發，而仇恨犯罪的定罪門檻仍然困難。為應對這一趨勢，舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）23日提出立法草案，倡議設立「舊金山仇恨犯罪舉報獎金基金」，授權警察局長與地檢長協調合作，對提供線索並促成仇恨犯罪定罪的舉報人，發放最高可達10萬元的獎金。

「仇恨犯罪的加害者從來不是只針對某個人或店家，而是企圖讓整個社群感到恐懼，」麥德誠指出，「一個資金充足的舉報獎金制度，能夠反過來讓這些仇恨犯罪者感到不安，因為知道有人可能會為了正義與報酬而站出來舉報他們。這也傳達一個明確訊息：舊金山絕不容忍仇恨。」

近期備受關注的仇恨事件包括，舊金山Mission區的知名社區空間Manny′s遭人闖入破壞與塗鴉；Marina區一名猶太居民在街頭無端遭兩人攻擊；紅木城一場LGBTQ+驕傲慶典中，青少年朝人群投擲爆竹並高喊恐同言語；舊金山日落區一名60多歲華裔婦女遭遇無端攻擊。此外，去年Bernal Heights與諾柏山一帶數間清真寺，也遭受反穆斯林騷擾事件。

麥德誠23日上午遞交立法草案，草案內容包括授權警察局長在與地檢署協商後，對任何提供足以幫助地檢處對仇恨犯罪嫌疑人起訴的舉報人，發放舉報獎金。

依據加州法律，仇恨犯罪是指基於種族、宗教、性別認同、性傾向、國籍、殘疾等受保護身分所發動的暴力或騷擾行為。麥德誠表示，設立高額獎金能鼓勵更多民眾挺身提供破案線索，也能對潛在的加害者產生強大威嚇作用。

若該提案獲市議會通過，將成為舊金山首個專門針對仇恨犯罪設立的獎金制度。

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