疫後遺養多 金山收容犬安樂死比率寫12年新高

疫情期間大量民眾收養寵物，但現在對犬類、尤其是大型犬類的需求，卻大幅減少。(取自舊金山動物照護與控制中心官網)

舊金山 收容所流浪狗安樂死比率正在增加中，這些收容所的紀錄內容充滿心碎的故事，主人可能因為無力支付獸醫費用或自身住房支出，而需遺棄他們的狗。去年，類似案件導致舊金山市公共收容所動物照護與控制中心的安樂死比率達到2013年以來的最高水平，今年情況還可能進一步惡化。

「舊金山紀事報」報導，這個問題正在加州 各地擴散，由於新冠疫情爆發、獸醫診所關閉，絕育手術也遭暫停，導致幼犬過剩。疫情期間，大量民眾收養寵物 ，但現在對犬類、尤其是大型犬類的需求，卻大幅減少。

位在米慎區(Mission District)的舊金山動物照護與控制中心(San Francisco Animal Care and Control)是市府營運的動物收容所。過去，中心會把大部分流浪、走失以及被遺棄的狗送往對街的私營收容所「舊金山防治虐待動物協會」(San Francisco SPCA)。自1990年代以來，SPCA承諾接收舊金山公共收容所無法安置的可領養貓狗，以降低安樂死率。

SPCA持續接收公共收容所大部分額外的貓，尤其是容易被領養的小貓。但在過去十年，SPCA自中谷地區收容所救出的狗越來越多，認為那裡需求更大，而從舊金山救出的狗越來越少。

SPCA執行長暨獸醫史佳莉(Jennifer Scarlett)認為，這個城市需要更多的領養數量，也需要更多願意領養寵物的舊金山民眾。紀錄顯示，2024年，SPCA接收來自公共收容所超過2800隻狗其中的158隻，少於2013年的600多隻。史佳莉認為，數量減少的原因之一，是舊金山許多狗有健康或行為問題，或是體型較大的品種。

2017-2023財政年度期間，舊金山市公共收容所的寵物活體釋放率維持在90%以上，達到私立收容所稱之「no kill」狀態。

為了幫貓狗寵物找到新家，公共收容所更常將牠們送至較遠的救援機構。根據紀錄，舊金山收容所去年將89隻狗送出加州、141隻送出灣區。2019年，收容所將11隻狗送到外州、39隻送到灣區之外地方。例如，許多大型犬、例如哈士奇(huskies)會被送到太浩湖救援機構，牠們在那裏可更自由奔跑。

加州各地動物收容所都面臨過去擁擠的問題。根據統計，去年進入加州收容所的流浪狗數量增加7%，但全國範圍的數量則有所下降。專家認為，原因之一可能是加州獸醫服務缺乏且費用昂貴。