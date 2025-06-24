我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

以色列打破沉默 內唐亞胡宣布同意川普停火提議

川普發文：以伊停火已生效 請勿違反

疫後遺養多 金山收容犬安樂死比率寫12年新高

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
疫情期間大量民眾收養寵物，但現在對犬類、尤其是大型犬類的需求，卻大幅減少。(取自舊金山動物照護與控制中心官網)
疫情期間大量民眾收養寵物，但現在對犬類、尤其是大型犬類的需求，卻大幅減少。(取自舊金山動物照護與控制中心官網)

舊金山收容所流浪狗安樂死比率正在增加中，這些收容所的紀錄內容充滿心碎的故事，主人可能因為無力支付獸醫費用或自身住房支出，而需遺棄他們的狗。去年，類似案件導致舊金山市公共收容所動物照護與控制中心的安樂死比率達到2013年以來的最高水平，今年情況還可能進一步惡化。

「舊金山紀事報」報導，這個問題正在加州各地擴散，由於新冠疫情爆發、獸醫診所關閉，絕育手術也遭暫停，導致幼犬過剩。疫情期間，大量民眾收養寵物，但現在對犬類、尤其是大型犬類的需求，卻大幅減少。

位在米慎區(Mission District)的舊金山動物照護與控制中心(San Francisco Animal Care and Control)是市府營運的動物收容所。過去，中心會把大部分流浪、走失以及被遺棄的狗送往對街的私營收容所「舊金山防治虐待動物協會」(San Francisco SPCA)。自1990年代以來，SPCA承諾接收舊金山公共收容所無法安置的可領養貓狗，以降低安樂死率。

SPCA持續接收公共收容所大部分額外的貓，尤其是容易被領養的小貓。但在過去十年，SPCA自中谷地區收容所救出的狗越來越多，認為那裡需求更大，而從舊金山救出的狗越來越少。

SPCA執行長暨獸醫史佳莉(Jennifer Scarlett)認為，這個城市需要更多的領養數量，也需要更多願意領養寵物的舊金山民眾。紀錄顯示，2024年，SPCA接收來自公共收容所超過2800隻狗其中的158隻，少於2013年的600多隻。史佳莉認為，數量減少的原因之一，是舊金山許多狗有健康或行為問題，或是體型較大的品種。

2017-2023財政年度期間，舊金山市公共收容所的寵物活體釋放率維持在90%以上，達到私立收容所稱之「no kill」狀態。

為了幫貓狗寵物找到新家，公共收容所更常將牠們送至較遠的救援機構。根據紀錄，舊金山收容所去年將89隻狗送出加州、141隻送出灣區。2019年，收容所將11隻狗送到外州、39隻送到灣區之外地方。例如，許多大型犬、例如哈士奇(huskies)會被送到太浩湖救援機構，牠們在那裏可更自由奔跑。

加州各地動物收容所都面臨過去擁擠的問題。根據統計，去年進入加州收容所的流浪狗數量增加7%，但全國範圍的數量則有所下降。專家認為，原因之一可能是加州獸醫服務缺乏且費用昂貴。

舊金山 加州 寵物

上一則

蘋果推新功能 助家長守護青少年數位安全

下一則

手機、社群與電玩成癮 恐增青少年自殺風險

延伸閱讀

高利率+買氣疲軟 金山房市降溫 這些地方好講價

高利率+買氣疲軟 金山房市降溫 這些地方好講價
US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6
金山20多歲年輕人口流失 靠近甲骨文球場的SoMa區逆向激增

金山20多歲年輕人口流失 靠近甲骨文球場的SoMa區逆向激增
金山縣長辦公室主任周朝彪 涉嫌肇事逃逸被捕

金山縣長辦公室主任周朝彪 涉嫌肇事逃逸被捕
中東情勢升溫 加州多處景區、禮拜場所等地加強巡邏

中東情勢升溫 加州多處景區、禮拜場所等地加強巡邏

熱門新聞

US NEWS公布本年度學校最新排名，史丹福大學表現突出。(美聯社)

US NEWS排行榜 灣區學校成績亮眼 柏克萊加大全球第6

2025-06-23 02:20
達文波特地區的壯麗峭壁與海景。(谷歌地圖)

歐巴馬指定秘境 美西最神秘紀念碑十年來首開放

2025-06-21 19:54
矽谷一家公司執行長宣布將在阿拉米達市前海軍航空站土地上開發「新矽谷」。（取自美國土地用途研究中心網站）

打造新矽谷還是白日夢？他點名川普收回前海軍航空站土地

2025-06-18 12:50
由丁懿辰（左二）創業的逸品湯包金山店17日開業，市長羅偉（左三）等地方政要也到場祝賀、剪綵。（記者王子涵╱攝影）

小籠包、法越餐… 2亞洲餐廳入駐金山Stonestown

2025-06-18 02:19
呂雯嵐結合西洋畫風與台灣文化意涵，創作這幅「柿柿如意」。（記者孫愛薇／攝影）

創業在美國／追隨藝術夢 空姐修習油畫如願成全職畫家

2025-06-15 02:19
由於周中生意過於低迷，灣區頂級新加坡-印尼餐廳SanDai宣布關閉。（取自Google Maps）

月租近三萬 灣區頂級新加坡印尼餐廳無奈關門

2025-06-21 13:38

超人氣

更多 >
富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產

富爸爸：全球貨幣體系快崩潰…不想變窮？買這3種資產
好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作

好市多烤雞怎麼去骨？看員工30秒神操作
伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空

伊朗飛彈襲美軍基地 卡達宣布暫時關閉領空
紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線

紐約市長初選最新民調：曼達尼翻盤勝葛謨 最後一輪出線
川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束

川普發文宣布：以伊停火 「12日戰爭」結束