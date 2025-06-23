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巨人隊投手海勒涉家暴 妻子發影片控訴 MLB展開調查

記者王子涵／舊金山報導
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圖為舊金山巨人隊投手海勒在比賽中。(美聯社)
圖為舊金山巨人隊投手海勒在比賽中。(美聯社)

職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊（San Francisco Giants）投手海勒（Sean Hjelle），近日遭妻子在社群媒體上指控家暴與婚外情，事件迅速引起外界關注。職棒大聯盟已著手調查相關指控，巨人隊則表示將全力配合。

海勒的妻子卡羅琳（Caroline Hjelle）周五在社群媒體TikTok發布一段影片，畫面中可見她與兩名兒子，並寫道：「當我發現我MLB丈夫出軌、不再容忍他的虐待後。他就在母親節拋棄我們，現在我獨自撫養兩個孩子。」

面對外界關切，海勒周六在比賽後接受媒體訪問時表示，對相關指控「暫無評論」，並透露夫妻雙方正在進行離婚程序。

「我相信自己之後會對外說明，只是不確定具體時間，」海勒說，「但我希望先與處理此事的人士會面，再發表正式聲明。」

巨人隊於周六發出聲明，表示球團已知悉此一嚴重指控，並尊重MLB調查程序，不會進一步評論。總教練梅爾文（Bob Melvin）在當天與紅襪隊比賽前也證實海勒已向球團通報情況。

「這已屬聯盟管轄範圍，」梅爾文說，「我無法進一步發言。」

儘管風波纏身，海勒依然出現在比賽名單中。上周五再對戰波士頓紅襪的比賽中，他在第六局被紅襪新人拉費拉（Ceddanne Rafaela）擊出超前全壘打。目前海勒本季出賽六場，戰績1勝1敗，防禦率為4.66。

海勒現年29歲，身高6呎11吋，是大聯盟現役最高的球員之一。此事件是否影響他未來在聯盟的出賽資格，仍有待MLB進一步調查與裁定。

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