Gotion被控非法雇用中國工人、種族歧視 還違抗市府命令

圖為位於佛利蒙的Gotion公司。(取材自Google Maps)

佛利蒙一家科技公司Gotion被控非法雇用中國工人、歧視非中國員工、並祕密違抗市政府關閉公司大樓的命令。

聖荷西信使報（Mercury News）報導，提交到阿拉米達縣高等法院訴訟稱，盡管沒有工作簽證 ，Gotion公司仍允許部分中國公民通過「旋轉門」（revolving-door）前往鋰離子電池廠工作。

提起訴訟的三名工人，包括一名美國公民 和兩名持有工作許可的外籍工人，聲稱Gotion公司官員歧視他們，並對非中國工人發表種族主義言論。

訴訟由印度裔美國公民達斯（Anirban Das）、擁有美國工作許可的印度公民德什潘德（Atul Deshpande）和墨西哥公民奧利瓦雷斯（Betuel Olivares）組成。他們指控Gotion公司、其位於中國的母公司國軒高科公司（Gotion High-Tech）和Gotion公司一名主管李辰（音譯，Chen Li）涉嫌種族歧視 及非法解雇。

原告稱他們被剝奪了工作職責，被禁止參加會議，並因抱怨公司涉嫌違法行為而受到騷擾，因此被迫離開Gotion公司。他們正在尋求未指定數額的賠償。

6月13日提起的訴訟稱，Gotion公司非法雇用持B-1簽證的中國工人工作。根據美國公民及移民服務局介紹，該簽證允許外國公民每次進入美國停留最多六個月，目的包括與商業夥伴進行諮詢、參加會議、談判合約或參加短期培訓。訴訟中並未指控具體的簽證違規行為數量，但提供了兩張簡訊截圖，據稱顯示員工在持有B-1簽證期間承認為該公司工作。

訴訟還聲稱，Gotion公司從中國帶來了一名國軒高科公司的律師，並稱這名律師未獲得在美國工作或執業的授權，卻「建議Gotion公司如何違反美國移民法」。

截至發稿，Gotion公司和國軒高科公司尚未立即回應對此訴訟的置評請求。

訴訟稱，位於佛利蒙的Gotion電池廠充斥著「非法行為」。訴訟稱，該建築缺乏適當的許可證和包括防火系統在內的安全設施。訴訟稱，佛利蒙市府因涉嫌缺乏適當許可證而關閉了該設施，訴訟中附有一張窗戶上貼有紅色「禁止進入或占用」通知的照片，日期為2024年3月20日，並稱其「無證作業」。

然而，訴訟稱，Gotion公司「非法掩蓋了關閉通知，並無視安全風險，繼續讓員工在辦公室工作」。不久之後，佛利蒙市政府官員因危險電池儲存不當而再次關閉了該工廠。佛利蒙市政府沒有立即回答有關Gotion涉嫌違規的問題。

訴訟稱，三名原告均向Gotion投訴了涉嫌非法行為。達斯於2023年7月被聘為Gotion公司工業化高級總監，負責管理高級專案經理德什潘德和工程經理奧利瓦雷斯。訴訟稱，Gotion的人員誤以為奧利瓦雷斯是印度裔，因為他的皮膚是棕色的，並稱他、達斯和德什潘德為「外國人」，因為他們不是來自中國。