灣區預防山火 3縣安全性停電

太平洋瓦電公司（PG&E）上周四起在灣區三縣實施預防性公共安全停電。（本報檔案圖）

據KRON報導，因應強風與低濕度帶來的「接近危險等級」山火 天氣威脅，太平洋瓦電公司（PG&E）上周四起在灣區 三縣實施預防性公共安全停電，影響近千戶用戶，預計將持續數日。

此次受影響地區包括阿拉米達、康曲柯士達和聖塔克拉拉三縣，PG&E已提前通知用戶停電安排與復電時間。

在阿拉米達縣，PG&E指出，共有639戶位於非建制地區的用戶受影響，停電時間自上周四上午9時30分至11時之間陸續開始。

在康曲柯士達縣，包括康科德、皮茲堡及部分非建制地區共有270戶受影響。這些地區上周四上午9時30分至11時間開始停電。

聖塔克拉拉縣則有48戶非建制區用戶被納入此次停電範圍，PG&E表示，停電於周四上午10時至11時間開始。

國家氣象局表示，上周四至周日期間，東灣山區與聖塔克拉拉縣東部出現時速20哩至35哩不等的陣風，午後濕度降至15%至25%，進一步加劇山火風險。

PG&E發言人薩基賢（Tamar Sarkissia）向媒體表示：「我們明白主動關閉電力會對用戶造成不便，因此絕非輕易決定。但當多項風險因素同時出現時，安全仍是我們的首要考量，這時就必須實施預防性停電。」

民眾可透過PG&E電力中斷網站，查詢目前或即將實施的公共安全停電是否影響自身住址。