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仇恨犯罪再起 猶太老闆店被砸、塗鴉威脅

記者李怡／舊金山報導
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做為猶太裔老闆，Manny（左一）的咖啡館多次受到攻擊。（記者李怡/攝影）
做為猶太裔老闆，Manny（左一）的咖啡館多次受到攻擊。（記者李怡/攝影）

舊金山Mission區一家知名社區咖啡館的猶太老闆Manny Yekutiel而言，過去十多年，他一直相信這座城市是歡迎不同身份與觀點的避風港。20日，Manny向媒體表示，近期多個凌晨，店面玻璃被人當街砸毀，牆上留下一句句帶死亡威脅的塗鴉如「死吧 猶太復國主義者」、「以色列去死」。

Manny的父母分別來自逃離阿富汗與波蘭迫害的猶太家庭。這樣的家族記憶，如今再度在他的店裡重演，令他痛心失望，也讓不少舊金山猶太人心頭一震。

事發後，舊金山市警局第一時間調查並逮捕嫌犯，市檢察官謝安宜（Brooke Jenkins）已明確表態，將以「仇恨犯罪」罪名嚴辦到底。她強調，仇恨不容在法律面前有任何模糊地帶，「這不僅僅是針對一個店主，更是挑戰我們這座城市的核心價值。」

同時市府律師邱信福（David Chiu）也重申，無論是針對猶太人、亞裔還是其他少數族裔的仇恨犯罪，市府團隊都將確保受害者獲得完整司法支援，並持續與社區合作強化防範。

面對襲擊後的恐懼與焦慮，街坊鄰居與社區組織迅速發起募款，短短幾天籌得超過20萬美元，協助Manny重建店面並加強安全措施。現在，這家小店內的座位比以往更滿，也成為市民用行動對抗仇恨的溫暖象徵。

市府呼籲，若目擊或遭遇仇恨威脅，應立即報警或向市檢察官辦公室與人權委員會尋求協助，讓法治成為守護多元的最後防線。

Manny's多次為民選官員舉辦社區會議。（Google maps）
Manny's多次為民選官員舉辦社區會議。（Google maps）
Manny's多次為民選官員舉辦社區會議。（Google maps）
Manny's多次為民選官員舉辦社區會議。（Google maps）

猶太 舊金山 仇恨犯罪

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