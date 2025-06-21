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慈善家凡內莎蓋蒂 開車肇事挨告

編譯林思牧／綜合報導
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凡內莎蓋蒂（Vanessa Getty）在Instagram上的照片。（取自 Instagram帳號）
凡內莎蓋蒂（Vanessa Getty）在Instagram上的照片。（取自 Instagram帳號）

社交名媛與慈善家凡內莎蓋蒂（Vanessa Getty），去年3月在舊金山開車時分心撞上一輛停著的車，受害人如今提出民事訴訟。

舊金山標準報報導，根據6月18日在舊金山高等法院提起的民事訴訟，肇事人在去年3月28日下午發生的車禍後告訴警方，她開車時因為正在尋找眼鏡注意力不集中，結果撞上了一輛停著的車，導致那輛車的駕駛人萊利（Mary Riley）受傷。

據萊利的律師卡特利普（Quinton Cutlip）稱，嫁入石油家族的凡內莎蓋蒂當時在Divisadero Street撞上萊利的車。當時萊利的車門開著，她正準備上她的2008年奔馳CLK 550，而蓋蒂的保時捷Taycan撞上了萊利。

訴訟稱：突然之間，被告蓋蒂駕駛的車在沒有任何預警的情況下猛烈撞上了原告停放的車輛。訴訟又稱，萊利遭受了「創傷性腦損傷」和骨科損傷。卡特利普在電子郵件中說道︰「根據警方報告，蓋蒂女士告訴警察，她當時因為找眼鏡而分心了。」卡特利普表示，蓋蒂女士疏忽了，並在現場道歉。萊利被救護車送往醫院，「她至今仍在接受治療和護理，以因應碰撞造成的傷害」。

舊金山消防局證實，車禍當天下午4點42分，在那個十字路口發生車禍，一人被送往醫院。兩輛車都被拖離現場。

52歲的凡內莎嫁給了作曲家兼石油繼承人戈登蓋蒂（Gordon Getty）的兒子比利蓋蒂（Billy Getty）。她本名凡內莎賈曼（Vanessa Jarman），是演員小克勞德賈曼（Claude Jarman Jr.）和芭蕾舞者瑪麗安奧珀曼（Maryann Opperman）的女兒。

她畢業於洛杉磯加州大學，並於1999年嫁入蓋蒂家族。夫妻兩人育有三個孩子。她經常出現在一些社交界重大活動中，例如名利場雜誌（Vanity Fair）的奧斯卡派對。

凡內莎擔任舊金山美術館榮譽聯合主席，並創立了舊金山灣人道之友動物慈善機構。她一直是民主黨政治運動的重要支持者，其中包括前副總統賀錦麗，賀錦麗是蓋蒂三個孩子中一個的教母。

舊金山 石油 賀錦麗

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