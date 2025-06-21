一針一線看世界 洛斯蓋圖圖書館刺繡展登場

圖書館展出的刺繡品。（圖源洛斯蓋圖圖書館官網）

傳統與現代藝術交匯的手工刺繡展近日在洛斯蓋圖圖書館揭幕，由美國刺繡師協會聖塔克拉拉分會（Embroiderers' Guild of America）策畫舉辦。展覽全天向公眾開放，並將持續展出至6月底。

本次展覽設於圖書館歷史展區，展出內容涵蓋十字繡、針繡、黑線繡及哈雷格針繡等傳統與現代融合技藝。所有展品皆出自聖塔克拉拉分會成員之手，呈現刺繡藝術的精湛工藝與創作熱情。協會表示，這項技藝「遠不只是祖母們擅長的傳統」，更是一門充滿活力、不斷發展的當代表達藝術。

聖塔克拉拉分會隸屬於EGA的太平洋地區分會，是由一群熱愛刺繡藝術與工藝的成員組成的在地團體。分會的活動豐富多元，提供晚間Zoom線上會議選項，以方便不同民眾參與。此外，協會成員還會在咖啡館、書店舉行小型聚會。

洛斯蓋圖圖書館刺繡展覽向公眾開放。（記者龔玥／攝影）

洛斯蓋圖圖書館表示，該展覽亦是圖書館推動多元文化與包容性活動的一環，致力於讓所有社區成員都能平等參與。不少前來圖書館參觀學習的民眾，常常駐足在刺繡展前，靜靜欣賞這門細膩而富有韻味的藝術。下一次到圖書館借書或參加活動時，別忘了順道欣賞這一場色彩與針法交織的刺繡藝術盛宴。