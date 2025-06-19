舊金山Muni公交路線再縮減 21日起砍掉21-Hayes線

舊金山Muni公交路線本周六起再削減，其中包含21-Hayes線的結束營運。（記者李怡/攝影）

為了應對不斷擴大的財政赤字，舊金山 市交通局（SFMTA）即將從本周六（6月21日）起，正式削減部分Muni公交服務，其中包含21-Hayes線的結束營運。

21-Hayes線已陪伴市民多年，將被併入全新路線6-Hayes-Parnassus，這條新線相當於把原本的21-Hayes和6-Haight-Parnassus結合起來後，重新調整路線。新線不再途經Market街，而是從Hyde與Market轉回，同時會改走Hayes街到Masonic，而不再上Haight街。

除了21-Hayes，市府4月已批准5-Fulton、9-San Bruno及31-Balboa等多條路線在平日時段也不再行駛Market街。盡管如此，5R-Fulton Rapid與9R-San Bruno Rapid快線仍會在Market街跑，而平日清晨、夜間和周末，5-Fulton及9-San Bruno仍會補上班次。

31-Balboa更直接調整為在Fifth與Market就轉頭，之後無論白天夜晚、平日周末，都不再走Market街。

這一輪調整預計每年僅能替SFMTA省下約720萬元，遠遠不及現時的5000萬元年度赤字，更不用說未來可能高達3.2億元的財政窟窿。交通局長Julie Kirschbaum坦言，現階段的縮減只是「小改變」，目的是避免將來更嚴重的服務大幅刪減，「對乘客來說，最大的影響只是多了一次在Market街的轉車。」

有民眾直言無奈，「市中心本來就堵車嚴重，公交再不直達，轉車時間更難抓，尤其對上班族和長者都不方便。」

而讓市民頭疼的是，從7月1日起，Muni票價又將調漲，大家省下的車費恐怕也幫不上多少忙。

面對預算危機，舊金山的公交會怎麼走下去？不少市民擔憂，縮線與漲價只會讓更多人放棄公交、改開車，長遠看恐怕是惡性循環。