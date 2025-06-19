紀事報研究：為建公園關舊金山海傍公路 交通確受影響

「日落沙丘之友」會長雷克斯認為，對於一條每周接待超過3萬名遊客的濱海休閒空間來說，付出交通阻塞的代價，似乎不大。(取自Friends of Sunset Dunes官方臉書)

從表面上看，關閉舊金山 一條據標誌性的海傍公路，以換取建造一座海濱公園，把兩英里的汽車通行道、改造為成人慢跑與兒童騎自行車的空間，似乎很容易。但早在去年11月選民通過永久關閉Upper Great公路之前，反對這個想法的聲音，就已出現。對計畫持存疑態度的人士認為，可能會導致交通惡化。

「舊金山紀事報」與交通數據公司「HERE Technologies」合作，分析道路關閉對附近交通的影響。數據顯示，自從Lincoln Way與Sloat Boulevard 之間公路沿海一側、禁止汽車通行以來，交通尖峰時段壅塞加劇，通勤速度減慢。但是，部分主幹道的車速並未減緩，可能由於駕駛人選擇其他路險，一些道路的車速甚至可能提高。

然而，日落沙丘公園(Sunset Dunes park)鄰近日落區外圍(Outer Sunset)與列治文區外圍(Outer Richmond)的居民們，對建造海濱公園計畫，百感交集。有些人認為是對大規模公共空間的爭奪戰，有些人認為關閉道路而導致交通堵塞轉移至街區。

調查數據顯示，盡管交通影響似乎僅限於連接列治文與日落區的一小段街道，但封閉公路確實導致特定通勤者帶來困擾。對於從列治文區行駛到280州際公路南向通道的駕駛來說，交通壅塞造成的痛苦，真實存在。其他道路例如1號公路與Lincoln Way兩側的早晚尖峰時段，車速下降5-6%；部分路段包括第46大道與Skyline大道，車速則可能略為加快。

研究結果表明，建造公園對自行車與行人的讓步，可能意味著駕駛人可能會承受不方便。

去年11月，當支持公園人士向選民宣導計畫時，就預料會有一些反對意見，並承認部分路段尖峰時段交通可能會耗費更長時間。

不過，致力於公園保護的草根性組織「日落沙丘之友」(Friends of Sunset Dunes)會長雷克斯(Lucas Lux)認為，對於一條每周接待超過3萬名遊客的濱海休閒空間來說，付出交通阻塞的代價，似乎不大。他表示，現在正處於一個階段，可以思考如何讓這座城市更好運行，必須聽取那些投票 反對公園提案者的擔憂，並努力解決問題。