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王家衛電影「春光乍洩」 舊金山華埠劇院27日免費播放

記者王子涵／舊金山報導
著名華人導演王家衛的經典同志愛情電影「春光乍洩」將面向華埠社區免費播放。（大明星劇院提供）
著名華人導演王家衛的經典同志愛情電影「春光乍洩」將面向華埠社區免費播放。（大明星劇院提供）

為回饋社區、慶祝驕傲月（Pride Month），舊金山華埠大明星劇院（Great Star Theater）將於本月27日舉辦免費電影放映活動。著名華人導演王家衛（Wong Kar-wai）的經典同志愛情電影「春光乍洩」（Happy Together）面向公眾免費播放。

大明星劇院執行長楚沛說：「能在大明星劇院播放同志電影，是對LGBTQ+群體表達支持。大明星劇院歡迎所有文化、種族、性取向的人們共同欣賞藝術。」

「春光乍洩」是1997年上映的香港浪漫劇情電影，故事主要發生於阿根廷布宜諾斯艾利斯，描述張國榮（Leslie Cheung）與梁朝偉（Tony Leung Chiu-wai）所飾演的一對男同志伴侶的愛情故事。

該片被認為是新酷兒電影運動中最佳的LGBTQ電影之一，獲得包括第50屆坎城影展最佳導演獎、香港電影金像獎「最佳華語片100部」、台北金馬影展「影史百大華語電影」。

楚沛表示，春光乍洩是同志電影中經典的經典，又是一部華人電影，從導演到演員都對華人社區有著深遠的影響。大明星劇院一直在籌備社區免費電影放映的活動，等待許久終於各項條件成熟，在今年的驕傲月推出第一次免費放映活動。

她說：「生活在舊金山，無論是什麼族裔，都深深地被這座兼容並包的城市所影響，思想越來越包容、多樣化，華人社區也不例外。」

大明星劇院成立於1925年，長期是社區粵劇與傳統戲曲的重要舞台。近年來，由於管理權變更與財務問題，劇院一度陷入關閉的困境。直到2021年，華人科技業者楚沛(Alice Chu)與其丈夫羅傑(Roger Pincombe)成功與業主達成十年租約，劇院成功轉型為非營利組織，得以翻新並重新開放。

今年4月6日，劇院舉辦百年慶祝儀式，市長羅偉（Danile Lurie）將當天定為舊金山「大明星劇院日」。

楚沛表示，免費放映活動會將在未來每月舉辦一次，主要以功夫電影為主，穿插其他特別放映活動。她說：「我們希望以此聯結社區，為大家提供一個休閒娛樂又能鑒賞藝術的場所，也希望更多人知道華埠有一座百年劇院歡迎大家的到來。」

劇院將在27日晚6時30分開放入場。

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